  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ خرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۰۵

فردا در رم انجام مي شود؛

اولين ديدار بلر با نخست وزير جديد ايتاليا

نخست وزير انگليس فردا جمعه براي اولين بار با رومانو پرودي همتاي ايتاليايي خود در رم ديدار خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع دفتر نخست وزير انگليس امروز(پنجشنبه) اعلام كردند كه توني بلر فردا (جمعه) با رومانوپرودي نخست وزير ايتاليا در رم ديدار خواهد كرد.

به گفته منابع دفتر نخست وزير انگليس، توني بلر كه سرگرم گذراندن تعطيلات خود در ايتاليا است، فردا به رم خواهد رفت و با رومانو پرودي نخست وزير اين كشور ديدار و گفتگو كند.

به گفته اين منابع، بلر براي اولين بار با رومانوپرودي از زمان تصدي نخست وزيري ايتاليا در اواسط مي گذشته ديدار مي كند و طي آن مسائل مهمي را مورد بحث وتبادل نظرقرارخواهد داد.

بلر در حال حاضر به همراه خانواده خود تعطيلات يك هفته اي خود را در توسكانا در ايتاليا سپري مي كند.

وي دوشنبه گذشته شام در ديدار با سيلوبرلوسكني نخست وزير سابق ايتاليا، شام را با وي صرف كرد.
کد مطلب 334634

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها