اولين ديدار بلر با نخست وزير جديد ايتاليا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع دفتر نخست وزير انگليس امروز(پنجشنبه) اعلام كردند كه توني بلر فردا (جمعه) با رومانوپرودي نخست وزير ايتاليا در رم ديدار خواهد كرد.



به گفته منابع دفتر نخست وزير انگليس، توني بلر كه سرگرم گذراندن تعطيلات خود در ايتاليا است، فردا به رم خواهد رفت و با رومانو پرودي نخست وزير اين كشور ديدار و گفتگو كند.



به گفته اين منابع، بلر براي اولين بار با رومانوپرودي از زمان تصدي نخست وزيري ايتاليا در اواسط مي گذشته ديدار مي كند و طي آن مسائل مهمي را مورد بحث وتبادل نظرقرارخواهد داد.



بلر در حال حاضر به همراه خانواده خود تعطيلات يك هفته اي خود را در توسكانا در ايتاليا سپري مي كند.



وي دوشنبه گذشته شام در ديدار با سيلوبرلوسكني نخست وزير سابق ايتاليا، شام را با وي صرف كرد.

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