تحليل رسانه هاي جهان از آمادگي مشروط آمريكا براي گفتگو با ايران

به گزارش مهر،خبرگزاري استراليا درباره نشست روز گذشته پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان دروين نوشت: محافل سياسى جهان با نگرانى واكنش منفى ايران نسبت به پشنهادهاي اجلاس ديروز وين را دنبال مي‌كنند. آنها معتقدند اكنون نوبت ايران است كه اين شانس را براى بررسى پيشنهادهاي ارائه شده از دست ندهد و عجولانه آنها را رد نكند. به نظر آنها اين پيشنهادها نه تنها شامل ارائه كمك‌هاى اقتصادى و تكنولوژى پيشرفته هستند،بلكه به ايران اين امكان را مي‌دهند كه با پذيرش آنها قدم بزرگى در راه حل مناقشه هسته‌اى بردارد و كل منطقه خاورميانه را از خطرات مهلك زيست‌محيطى و حتى جنگ برحذر دارد.



ديروز پنج قدرت داراى حق وتوى شوراى امنيت سازمان ملل متحد به همراه آلمان بر سر ارائه‌ مجموعه پيشنهادهاي جديدى به ايران به توافق رسيدند.



مارگارت بكت وزير امور خارجه‌ انگليس پس از ديدار وزراى امور خارجه‌ كشورهاى نامبرده در وين گفت، پيشنهادهاى ارائه شده در اين مجموعه، فراگير است و مى‌تواند ايران را به توقف فعاليت‌هاى غنى‌سازى ترغيب كند.



وى افزود:با توقف غنى‌سازى اورانيوم، پرونده ايران از دستور كار شوراى امنيت حذف خواهد شد وخطر تحريم،جمهورى اسلامى را تهديد نخواهد كرد،بكت به جزئيات ديگرى اشاره نكرد.

با وجود اين، رسانه‌هاي آلماني گزارش داده‌اند كه مجموعه‌ى نامبرده، شامل ارائه‌ راكتور پيشرفته‌ آب سبك هم مى‌شود. فرانك‌ والتر اشتاين‌ماير وزير امور خارجه‌ آلمان ابراز اميدوارى كرد كه ايران واكنش مناسبى به اين مجموعه پيشنهادها نشان دهد.



وى نيز از ذكر جزئيات بيشتر در مورد مجموعه پيشنهادها به جمهورى اسلامى ايران خوددارى كرد و تصريح نمود كه اعلام و علنى كردن اين جزئيات، پيش از آنكه با خود ايران تماسى حاصل شده باشد، عاقلانه نخواهد بود.

از سوى ديگر به گزارش خبرگزاري فرانسه، محافل ديپلماتيك آمريكا، توافق نظر به دست آمده ميان پنج عضو دائم شوراى امنيت و آلمان براى حل مناقشه اتمى ايران را حاصل موضع سختگيرانه و فشارهاى واشنگتن در قبال جمهورى اسلامى خواندند و در اين راستا به خواست‌هاى آمريكا در رابطه با تعيين تحريم‌هايى عليه ايران اشاره كردند.

احتمالا آمريكا تا نيمه ماه ژوئيه يعنى تا هنگام برگزارى اجلاس هشت كشور صنعتى جهان به ايران مهلت خواهد داد تا درباره پيشنهاد وين و توقف غنى سازى تصميم خود را بگيرد.اين خبر،آخر وقت ديروز از سوى محافل سياسى در وين داده شد. به نظر وزراى خارجه اعضاى دائمى شوراى امنيت و آلمان، پيشنهاد ارائه شده به ايران دربرگيرنده مشوق‌هايى است كه تصميم گيرى براى ايران را آسان خواهد كرد وقاعدتا بايد حكومت ايران را به پذيرش آن متقاعد كند.

مارگارت بكت وزير خارجه انگلستان معتقد است كه پيشنهاد داده شده شامل موارد بسيارى است كه به ايران شانس حل مناقشه هسته‌اى و امكان همكارى را مي‌دهد.



وي ديروزدر پايان اجلاس وين گفت ما آماده شروع مجدد مذاكرات با ايران هستيم به شرط آنكه اين كشورهمانطور كه خواست آژانس بين المللى انرژى اتمى است، دست از غنى سازى اورانيوم بردارد. در غير اين صورت شوراى امنيت قدم‌هاى بعدى را عليه ايران برخواهد داشت.



وي در مورد اينكه اقدامات بعدى در برابر ايران درصورت رد پيشنهاد اروپا چه خواهد بود، وارد جزئيات نشد.

فرانك والتر اشتاين ماير در اين زمينه گفت طبيعى است كه ما يك مجموعه تصميمات را در نظر گرفته‌ايم كه تنها شامل مشوق‌ها نيست،بلكه برخورد با ايران را نيز درصورت شكست طرح در برمي‌گيرد.

با اين حال واشنگتن پست نوشت:محافظه كاران اعتقاد دارند خط آنها در قبال ايران پيش خواهد رفت.



يك مقام بلندپايه وزارت امور خارجه آمريكااز جناح محافظه‌كار گفته است كه آمريكا به آنچه مي‌خواسته رسيده است و روسيه و چين نيز براى اولين بار موافقت خود را با برداشتن قدم‌هايى عليه ايران در صورت بى‌نتيجه ماندن پيشنهادها وين اعلام كردند.

فرانك والتر اشاين ماير وزير امورخارجه آلمان در اين زمينه گفت كه جلب توافق روسيه و چين با اعلام آمادگى شركت واشنگتن در مذاكرات عملى شد. به نظر اشتاين‌ماير اين محتمل است كه چين و روسيه اين بار با تصميماتى كه ساير اعضاى شوراى امنيت در قبال ايران مي‌گيرند،همراهى كنند.



با آنكه اشتاين ماير از بيان جزئيات طرح پيشنهادى به ايران خوددارى كرد،اما اضافه نمود كه اين طرح حاوى كمك‌هاى بسيار گسترده اقتصادى و تكنولوژيكى به ايران است.

حال بايد منتظر واكنش ايران بود. مقامات سياسى بلند پايه در وين رد اوليه طرح پيشنهادى به ايران را ناديده گرفتند.آنها معتقدند بايد به ايران فرصت داد و در انتظار واكنش نهايى رهبران آن بود. آنها در عين حال بر اين نظرند كه رسيدن تمام اعضاى شركت كننده در اجلاس وين به خطى مشترك در قبال ايران يك پيروزى بزرگ بود كه به قول اشتاين ماير با تلاش بسيار به دست آمد.

به گزارش مهر، خبرگزاري فورث نت Forth net يونان نيز درگزارشي نوشت: مارگرت بكت، وزير امورخارجه انگلستان در پايان نشست وزراي امورخارجه پنج كشور آمريكا، انگلستان، فرانسه، چين و روسيه به اضافه آلمان، دروين، به خبرنگاران گفت:در اين نشست توافق كرديم پيشنهادهاي مهمي به جمهوري اسلامي بدهيم تا مبناي آغاز گفتگو با تهران باشد. جزئيات پيشنهادهاي تازه به جمهوري اسلامي تا زمان ارائه آنها به تهران،منتشر نخواهد شد.



وي گفت:شش كشور همچنين توافق كردند اگر بارديگر اين پيشنهادها از سوي حكومت ايران رد شود، شوراي امنيت سازمان ملل تدابير لازم را اتخاذ كند.

بنا بر گزارش اين خبر گزاري ، يك ديپلمات ارشد آمريكايي ضمن عدم اشاره به تحريم‌هاي احتمالي عليه حكومت ايران در وين گفت : جمهوري اسلامي چندهفته فرصت خواهد داشت تا پيشنهادهاي تازه را بپذيرد يا رد كند.





به طور همزمان وزيران امور خارجه پنج عضو دائم شوراي امنيت به همراه آلمان و نيز معاون وزير امور خارجه چين، در وين پايتخت اتريش، كشوري كه در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد،گردهم آمدند تا آخرين رايزني ها درباره مجموعه پيشنهادي سه كشور اروپايي به ايران براي حل و فصل ديپلماتيك مناقشه هسته اي را انجام دهند.

در ادامه آمده است:هدف اين نشست، رسيدن به توافقي بر سر مجموعه اي است كه از سوي سه كشور آلمان، انگليس و فرانسه براي ارائه به ايران تهيه شده و در برگيرنده مشوق ها و تحريم هايي است كه منظور از آن، تشويق ايران به كنار گذاشتن برنامه هاي خود براي ادامه غني سازي اورانيوم عنوان شده است. توهم غرب از آن است كه غني سازي اورانيوم، بخشي از برنامه هاي مخفي جمهوري اسلامي براي دستيابي به تسليحات هسته اي باشد؛ اتهامي كه ايران بارها به طور علني در رسانه هاي جهان آن اتهام بي اساس را رد مي كند.



با وجود اين،آمريكا ومتحدان اروپايي اين كشور براي متقاعد كردن روسيه و چين به موافقت با اعمال برخي تحريم ها عليه ايران با دشواري هايي روبه رو هستند.

به گزارش اين خبرگزاري، در وين ديپلمات ها مي گويند : روسيه و چين، به طور كلي با طرح پيشنهادي سه كشور اروپايي موافق هستند، اما هنوز برخي مسائل عمده وجود دارد كه بايد روي آنها كار شود.

و اين در حالي است كه آمريكا آشكارا بر اين نكته تاكيد كرده است كه خواستار آن است كه در صورت خودداري ايران از تعليق غني سازي اورانيوم،اقداماتي جدي عليه ايران انجام گيرد.در اين طرح، مشوق هايي نظير ضمانت دسترسي ايران به فن آوري مورد نياز براي داشتن برنامه هسته اي صلح آميز در نظر گرفته شده،اما در عين حال در اين طرح تهديد به اعمال برخي تحريم ها نيز در صورتي كه ايران درخواست هاي مطرح شده از سوي جامعه جهاني را رد كند، پيش بيني شده است.



اجلاس كشورهاي اروپا در وين خواهان توقف غني سازي اورانيوم در ايران شد ،زيرا قدرتهاي بزرگ، هفته ها بر سر ماهيت اين طرح و زمان ارائه آن به ايران، با يكديگر بحث و تبادل نظر كرده بودندو اكنون، تلاشهاي ديپلماتيك به بالاترين سطح خود رسيده است.

رئيس جمهوري آمريكا گفته است اگر جمهوري اسلامي غني سازي اورانيوم را متوقف نكند، با اقدامات شديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد روبروخواهد شد.



به گزارش مهر،خبرگزاري ورلد درگزارش خود نوشت:نشست وزيران خارجه اعضاي دائم شوراي امنيت و آلمان شامگاه پنجشنبه در وين پايان يافت و قرار است طرح نهايي پيشنهاد شده از سوي شركت‌كنندگان در اين نشست به مقامات ايراني تحويل داده شود.

در روزهاي اخير، جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا با ولاديمير پوتين و ژاك شيراك روساي جمهوري روسيه و فرانسه و نيز آنجلا مركل، صدر اعظم آلمان درباره ايجاد يك جبهه واحد گفتگو كرده است. اگرچه به نظر مي رسد كه پيشرفت هايي در مذاكرات حاصل شده است،اما پيش از آنكه طرح نهايي به ايران ارائه شود، مذاكره بر سر جزئيات در نشست وين نيازمند صرف زمان بيشتري است.هر چند كه اندكي پس از اظهارات مقامات ايراني ، جورج بوش، رئيس جمهوري آمريكا نيز گفت كه كشور وي در نظر دارد رهبري تلاش بين المللي براي حل بحران هسته اي ايران از راه هاي ديپلماتيك را در دست بگيرد.

در پايان اين گزارش آمده است : با اين حال، منوچهر متكي وزير امورخارجه ايران در اولين واكنش رسمي به آخرين پيشنهاد مطرح شده از سوي آمريكا گفت:"ما در مورد حقوق طبيعي هسته اي ملت ايران مذاكره نمي كنيم،اما آمادگي داريم كه در يك چارچوب تعريف شده، بدون تبعيض،عادلانه ودرباره دغدغه هاي مشترك مذاكره و گفتگو كنيم.



متكي با متكبرتوصيف كردن آمريكا ، تاكيد كرد كه برنامه هسته اي ايران كاملا صلح آميز است.

به گزارش مهر،خبرگزاري اتريش آ پ آ APA هم درباره آخرين تحولات مربوط به موضوع هسته اي ايران نوشت: محمدالبرادعى رئيس آژانس بين‌المللى انرژى اتمى ، از اعلام آمادگى مشروط ايالات متحده آمريكا براى مذاكره‌ مستقيم با ايران استقبال كرد وگفت : هدف بايد توافقى همه‌جانبه و قابل‌پذيرش براى طرفين باشد.

در ادامه اين گزارش آمده است:كاندوليزا رايس وزير امور خارجه‌ آمريكا، روز چهارشنبه به طور غير منتظره اعلام كرده بود كه ايالات متحده آمريكا آماده‌ مذاكره‌ مستقيم با ايران بر سر مناقشه‌ اتمى است، مشروط بر آنكه اين كشور غنى‌سازى اورانيوم را متوقفكند.



اين پيشنهاد آمريكا با موجى از استقبال از طرف كشورهاى مختلف جهان و نيز شخصيت‌هاى بين‌المللى روبرو شد.

بنا براين گزارش،نشست وزراى امور خارجه‌ى پنج عضو دايمى شوراى امنيت سازمان ملل به اضافه آلمان، براى رسيدگى به بحران اتمى ايران در اتريش برگذار شد.



يك كارمند بلندپايه‌ چينى قبلا گفته بود كه چين و روسيه در صورتى كه ايران حاضر به مصالحه نشود،حاضرند دوباره موضوع رسيدگى به مناقشه هسته اي با اين كشور را به شوراى امنيت سازمان ملل واگذار كنند .



به گفته‌ محافل آمريكايى، اين موضعگيرى را مى‌توان اعلام آمادگى تلويحى چين و روسيه براى پيوستن به اقدامات تنبيهى عليه ايران، در صورت عدم مصالحه بر سر مناقشه اتمى ارزيابى كرد.

بر پايه اين گزارش،كميسيون اتحاديه‌ى اروپا نيز ضمن استقبال از پيشنهاد رايس، به ايران توصيه كرد كه پيشنهاد آمريكا را براى گفتگوى مستقيم درباره مناقشه اتمى جدى بگيرد.



يك سخنگوى اين كميسيون روز پنجشنبه در بروكسل اعلام كرد كه شركت مستقيم ايالات متحده آمريكا در گفتگوها، نشان دهنده‌اراده‌اى محكم براى حل ديپلماتيك مسئله است و ما اميدواريم كه اين امر چشم‌انداز چنين راه حلى را بهبود بخشد.

اين گزارش در ادامه مي افزايد:مسكو نيز ابتكار واشنگتن را براى مذاكره مستقيم با ايران، شانسى واقعى براى رفع بحران اتمى خواند و از ايران خواست كه واكنش سازنده‌اى نسبت به پيشنهاد آمريكا نشان دهد.سرگئى لاوروف وزير خارجه روسيه، در حاشيه ديدار خود از تركيه گفت:كه اگر ايالات متحده و ايران ناگهان تصميم بگيرند مستقيما با يكديگر گفتگو كنند، اين مسئله‌ مربوط به آنها خواهد بود.



به عقيده لاوروف براى هيچكس مزاحمتى ايجاد نخواهد شد اگر دو كشور، منازعه را در گفتگويى متقابل حل و فصل كنند. از سوى ديگر، سخنگوى وزارت خارجه چين نيز از پيشنهاد آمريكا استقبال كرد و يكبار ديگر تاكيد كرد كه چين با اقدامات تنبيهى عليه تهران مخالف است.

به گزارش مهر،خبرگزاري اتريش آ پ آ نيز درگزارشي نوشت: دومينيك دوويلپن نخست وزير فرانسه و مارگرت بكت وزير خارجه انگليس نيز از جمله سياستمدارانى بودند كه آمادگى آمريكا براى شركت در مذاكرات اتمى با ايران را بسيار مهم و تعيين كننده خواندند.



دوويلپن از مناسبات قديمى فرانسه با ايران سخن گفت و آمادگى كشور خود را براى پيام‌رسانى اعلام كرد. مارگرت بكت نيز پيشنهاد آمريكا را امكانى واقعى براى توافق با ايران ارزيابى نمود.

در ادامه اين گزارش آمده است كه در مقابل اين موج استقبال‌ها از پيشنهاد آمريكا براى گفتگوى مستقيم با ايران، منوچهر متكى وزير امور خارجه ايران واكنش سردى از خود نشان داد.



وى هرگونه پيش‌شرطى را براى انجام مذاكره‌ مستقيم رد كرد.



متكى در اين زمينه گفت كه تهران بر سر ادعاهاى مشروع خود حاضر به هيچگونه مصالحه‌اى نيست.



وى افزود كه سخنان كاندوليزا رايس وزير خارجه‌ آمريكا حاوى هيچ نكته‌ تازه‌اى نيست كه بتواند به حل منازعه يارى رساند.

خبرگزاري استراليا نيز نوشت: جرج بوش براي فرار از تعامل با ايران تهديد كرد : اگر حكومت ايران غني سازي اورانيوم را متوقف نكند با اقدامات شديد شوراي امنيت روبرو خواهد شد.



رئيس جمهوري آمريكا در ادامه گفت: اگر جمهوري اسلامي غني سازي اورانيوم را متوقف نكند، با اقدامات شديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد روبرو خواهد شد.

كارشناسان هشدار جرج بوش را واكنشي به سخنان منوچهر متكي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي، مي دانند كه در هفته گذشته اعلام كرد:ايران تحت هيچ شرايطي دست از غني سازي اورانيوم برنخواهد داشت.

بوش در ادامه گفت:بايد ديد اين موضع قطعي حكومت ايران است يا نه،اگر آنها به چالش ادامه دهند، جهان با اقدامي مشابه آنان عمل خواهد كرد.



رئيس جمهوري آمريكا در ادامه با اشاره به تماس تلفني روز سه شنبه با همتاي خود در روسيه اظهار كرد:از ولاديمير پوتين پاسخ مثبتي دريافت داشتم، اما ما از روسيه انتظار داريم در شوراي امنيت مشاركت و همراهي كند.

جرج بوش كه با هوجين تائو رئيس جمهوري چين هم در روز پنجشنبه تلفني گفتگو و تبادل نظر كرده بود،گفت:چيني ها راهبرد ما را به درستي درك مي كنند و مثبت ترين امر درباره مذاكرات، توافق همه جانبه و كلي همگان بر اين نكته است كه ايران نبايد به جنگ افزارهاي اتمي دست يابد.

بوش در حالي كه از اعلام تهران آگاه بود كه همزمان با جلسه قدرت ها رسما مقامات ايران گفته اند كه حق غني سازي اورانيوم را رها نمي كند،اما آماده است با آمريكا گفتگو كند.



بوش در ادامه تهديدهايش افزود:هم اكنون انتخاب و تصميم با تهران است كه تصميم بگيرد آيا مي خواهد با متوقف كردن فعاليت هاي حساس اتمي پيشنهاد آمريكا براي مذاكره در مورد حل اختلاف هاي في مابين را بپذيرد يانه.

بوش روز پنجشنبه در حالي كه وزيران امور خارجه قدرت هاي بزرگ جهان پس ازپيشنهاد ديروزآمريكا،درجلسه اي در وين درباره چگونگي برطرف كردن اختلافات ناشي از برنامه اتمي ايران، به بحث پرداخته بودند،در كاخ سفيد به خبرنگاران گفت:اگر ايران پيشنهاد آمريكا را رد كند،جهان به اتفاق از طريق شوراي امنيت وارد عمل خواهد شد.

دراين گزارش آمده است:بوش ضمن تشريح كلي سياست آمريكا ، روز چهارشنبه به كاندوليزا رايس وزير امور خارجه دستور داد كه اعلام كند واشنگتن با ورود به مذاكرات بين المللي با ايران به طور مشروط موافقت خواهد كرد. و اين در حالي است كه پس از اشغال سفارت آمريكا در تهران ؛ هيچ گفتگويي رسمي بين اين دو كشور صورت نگرفته است .



كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا و همقطارانش از انگليس،آلمان، فرانسه، روسيه و چين، مجموعه اي از مشوقها را براي ايران، در صورت انصراف از فعاليتهاي حساس هسته اي اش، و مجازات هاي در صورت عدم انصراف را، بررسي كردند و در اجلاس به " توسعه مجموعه تعامل پيشنهادي " تاكيد كردند.

در حالي كه سخنگوي كاخ سفيد از ايران خواست پيشنهاد آمريكا را به دقت مورد بررسي قرار دهد.



براساس اين گزارش،رايس روز چهارشنبه گفت:آمريكا آماده است در صورتي كه تهران غني سازي اورانيوم و فعاليت هاي مرتبط با آن را متوقف كند، به مذاكرات اروپايي ها با ايران ملحق شود،اما در تهران، منوچهر متكي وزير امورخارجه ايران شرط و شروط براي مذاكرات را رد كرد و گفت:ايران حق غني سازي اورانيوم را رها نمي كند و براي مذاكره با آمريكا حاضر است. و واشنگتن اگر خواستار مناسباتي جديد با تهران است، بايد رفتار خود را تغيير دهد.



تهديدات جرج بوش در حالي از رسانه هاي اين كشور اعلام مي شوند كه روسيه، چين، اتحاديه اروپا و آژانس بين المللي انرژي اتمي از سياست آمريكا در مورد تماس با ايران استقبال كرده اند. با اين حال رهبران روسيه و چين در تماسهاس تلفني خود با بوش به وي خاطر نشان كرده اند كه در مورد توّسل به اقدامات شديد براي وادار كردن ايران به انصراف از برنامه اتمي اش ملاحظاتي دارند و بوش نمي تواند از راه زبان تهديد موفق باشد.