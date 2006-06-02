امام خميني (ره) همواره بر وحدت حوزه و دانشگاه تاكيد ويژه اي داشتند / امام دانشگاه را مبدا همه تحولات و نوآوري هاي جامعه مي دانستند

دكتر سيد محمد حسيني - معاون حقوقي و پشتيباني وزير علوم

دكتر محمد حسيني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: امام به عنوان يك عالم رباني و شخصي كه به مسائل روز آگاهي داشت علاوه بر كتاب هايي كه در حوزه و تدريس مي كردند بر روي مسائل اجتماعي به خصوص دانشگاه ها و قشر نخبه جامعه تاكيد ويژه اي داشتند.



وي اظهار داشت: جمله تاريخي امام در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه نشان دهنده آن است كه امام به وحدت اين دو توجه داشتند و تاكيد مي كردند كه اين دو قشر مغز متفكر جامعه هستند و مي توانند با همراهي يكديگر بر روي جامعه تاثير داشته و كشور را به پيش ببرند.



معاون پشتيباني و حقوقي وزارت علوم گفت: امام به مقوله مسائل فرهنگي و فكري توجه ويژه اي داشتند و همواره دانشگاه ها را مبدا همه تحولات و نوآوري هاي جامعه مي دانستند.



دكتر حسيني خاطر نشان كرد: كتابي كه نشر آثار امام با عنوان "امام و دانشگاهيان" منتشر كرده است به خوبي ديدگاه رهبر فرزانه انقلاب را در خصوص دانشگاه و دانشگاهيان مشخص مي كند.



وي تاكيد كرد: روح خودباوري كه امام در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در ميان جامعه و به خصوص جوانان ايجاد كرد منشا پيشرفت توسعه كشور به خصوص در بخش آموزش عالي شده است.



معاون پشتيباني و حقوقي وزارت علوم اظهار داشت: پيش از انقلاب در تمامي مراكز كشور نيروهاي متخصص خارجي امور مختلف را اداره مي كردند و ايراني ها تنها در حد كارگر بودند به طوري كه در رشته هايي مانند پزشكي ما مجبور به وارد كردن پزشك از كشورهاي هند و پاكستان بوديم كه اين نشان از عدم وجود خودباوري در ميان نسل جوان جامعه بود.



دكتر حسيني گفت: امام با ايجاد حس خودباوري ديني و ملي در ميان نسل جوان باعث پيشرفت دانشگاه ها و نسل جوان كشور شدند كه اين مسئله نه تنها باعث خود كفايي كشور شد بلكه امروز شاهد آن هستيم كه كشور در عرصه هاي مختلف علمي حرف هاي زيادي در مجامع بين المللي دارد.



وي افزود: امام همواره تاكيد داشتند كه آموزش نبايد تنها به تربيت محدود شود بلكه بايد اين آموزش در راستاي اهداف كشور و منافع ملي صورت گيرد تا جامعه بتواند بدون نياز به بيگانگان توسعه يابد به همين خاطر همواره دانشجويان را به آشنايي با مسائل سياسي روز دنيا دعوت مي كردند.



معاون پشتيباني و حقوقي وزارت علوم خاطر نشان كرد: بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران همواره توجه خاصي به ميدان دادن به نيروي جوان كشور داشتند به همين خاطر بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي متوسط سن دولت به 30 سال نمي رسيد.