مراسم بزرگداشت پدر رئيس جمهور در مدرسه عالي شهيد مطهري برگزار شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دراين مجلس يادبود كه در مدرسه عالي شهيد مطهري برگزار شد، علاوه بر شخصيت هاي مختلف سياسي، جمع كثيري از مردم نيز براي عرص تسليت به رئيس جمهور حضور داشتند و مداحان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) نيز به ذكر مصايب سالار شهيدان امام حسين ع پرداختند.

در اين مراسم، حجت ‌الاسلام صديقي طي سخناني درباره‌ حضرت زينب، سجاياي شخصيتي و عظمت اين بانوي بزرگوار جهان اسلام را به مناسبت ايام تولد آن حضرت برشمرد و در ادامه، مرحوم حاج احمد احمدي ‌نژاد، پدر رئيس‌ جمهور، را مورد ستايش قرار داد و او را به خاطر داشتن فرزنداني مانند رئيس ‌جمهور ستود.

غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي، آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه، آيت ‌الله جنتي، آيت الله امامي كاشاني، چمران و آيت ‌الله توسلي اعضاي هيات دولت، جمعي از معاونان و مشاوران رئيس جمهور، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سيد محمد خاتمي و شماري از سفراي كشورهاي خارجي در تهران در اين مجلس حضور داشتند.

مراسم هفتمين شب درگذشت حاج احمد احمدي نژاد دوشنبه 15 خرداد از ساعت 15 تا17 در مسجد جامع نارمك برگزار مي شود

پدر رئيس جمهور سحرگاه سه شنبه گذشته در 82 سالگي براثر عارضه قلبي در بيمارستان شهيد چمران درگذشت.