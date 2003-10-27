نمايشگاه كاربردي نقاشي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي قلمرو غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران مجموعه فرهنگي هنري فردوسي اقدام به برپايي نمايشگاهي از آثار نقاشي كاربردي ميترا رضوي نموده است . در اين نمايشگاه 30 اثر پاستل در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفته است . نمايشگاه فوق تا 13 آبان داير خواهد بود ، مجموعه فرهنگي هنري فردوس در فلكه دوم صادقيه ، بلوار فردوس ، بعد از چهار راه مخابرات قرار دارد .



آموزش هنرهاي تجسمي در خانه فرهنگ اميركبير

خانه فرهنگ امير كبير به منظور گسترش هنرهاي تجسمي در سطح جامعه اقدام به برگزاري كلاس هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف اين هنرها از جمله نقاشي ، طراحي و مينياتور نموده است ، گفتني است اين مركز در شهرك راه آهن ، بولوار اميركبير ، نبش گلفام قرار دارد .



آموزش معرق درخانه فرهنگ مشاركتي پونك

خانه فرهنگ مشاركتي پونك به منظور حفظ و گسترش هنرها و صنايع دستي و سنتي ايران اقدام به برگزاري يك دوره اموزشي هنر معرق زير نظر اساتيد برجسته اين هنر نموده است ، اين مركز درضلع شمال شرقي ميدان پونك كوچه يكم قرار دارد .



