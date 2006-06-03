بزرگترين بانك نرم افزاري سئوالات ديني در حوزه علميه قم توليد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير اطلاع رساني ستاد پاسخگويي ديني با اعلام اين خبر گفت: طرح نمايه سازي و اصلاح بيش از 150 هزار پرسش و پاسخ گردآمده از مراكز مختلف پاسخگويي كه توسط اين ستاد با همكاري محققان متخصص در رشته هاي مختلف با نظارت و مديريت حجت الاسلام " سيد محمد علي داعي نژاد" از سال گذشته آغاز شده بود، پايان يافت.

اباذر جعفري افزود: در اين بانك سئوالات، تمامي پرسش و پاسخ ها بر اساس علوم و دانش هاي موجود، نمايه سازي و به صورت ساختار درختي تا چهار مرحله ريزنمايه تنظيم شده و پرسش هاي مشترك بر اساس نمايه ها در جايگاه مناسب قرار گرفته است. همچنين تلاش شده تا نمايه ها بر پايه اصطلاحات رايج انتخاب و در حد امكان در نمايه سازي آن ها يكدستي و هماهنگي كل مجموعه رعايت شود.

وي افزود: اين مجموعه به طور رايگان در اختيار مراكز پاسخگويي سراسر كشور قرار مي گيرد تا در پاسخگويي از آن استفاده كنند. همچنين در نظر است در نسخه هاي بعدي همه محتواي پرسش و پاسخ ها با توجه به بازخورد كار و پيشنهادها اصلاح شود و نسخه اي كامل و بي عيب و نقص از نظر محتوا و فني در اختيار مراكز قرار گيرد.