ابراز اميدواري رامسفلد به پاسخ مثبت ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس ، رامسفلد كه در حاشيه كنفرانس امنيت در سنگاپور گفتگو مي كرد افزود :" اطلاعات لازم به ايران داده شده و به نظر من در حال حاضر اقدام مناسب اين است كه منتظر باشيم و ببينيم كدام راه را دولت ايران انتخاب خواهد كرد.

گرچه از محتواي بسته پيشنهادي هنوز اطلاعي در دست نيست اما رامسفلد ابراز اميدواري كرد كه ايران جديت و اهميت آنچه كه در پيش روي است بداند.

وي نيز تهديد كرد كه در صورتيكه ايران از پذيرش اين بسته خود داري كند تحريم خواهد شد.

در همين رابطه مقامات ناشناسي در واشنگتن مدعي شدند كه "جرج بوش" رئيس جمهور آمريكا در گفتگوي تلفني خود با "ولاديمير پوتين" همتاي روس خود نظر موافق او را براي تحريم تهران در صورت عدم پذيرش مشوق هاي اروپا جلب كرده است و اين در حاليست كه تحليگران اعلام كردند كه هيچ نشانه اي دال بر همراهي روسيه و چين با آمريكا براي تحريم ايران به چشم نمي خورد.

رامسفلد همچنين گفت آمريكا براي پيشبرد مذاكرات انگليس، فرانسه و آلمان با ايران ، با پيشنهادهاي ارائه شده موافق است و به نظر نمي رسد بايد بيش از اين جلو رفت .

وزير دفاع آمريكا همچنين گفت : بوش تصميم گرفت تا با روسيه و چين كار كند و تلاش نمايد تا انتخاب و گزينه اي را به دولت ايران بدهد.