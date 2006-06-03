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۱۳ خرداد ۱۳۸۵، ۱۹:۳۵

اظهارات متناقض وزير دفاع فرانسه:

ايران بايد براي توسعه ،فناوري هسته اي داشته باشد اما غني سازي نكند

وزير دفاع فرانسه در اظهاراتي متناقض گفت تلاش ايران به عنوان كشوري بزرگ براي دستيابي به فناوري هسته ي طبيعي است اما اين كشور نبايد غني سازي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رسمي امارات "وام"،  وزير دفاع فرانسه در جريان كنفرانس مطبوعاتي خود در تونس گفت كه ايران كشوري بزرگ است و طبيعي است كه در زمينه دستيابي به فناوري هسته اي براي حمايت از توسعه خود كوشش كند.

وزير دفاع فرانسه افزود: ما تمايل ايران را براي بازي كردن نقش خود به عنوان يك قدرت جهاني درك مي كنيم اما اين كشور بايد به تعهدات خود در زمينه عدم گسترش هسته اي احترام بگذارد.

وي گفت كشورش تمايل رسيدن به آن از راههاي ديپلماتيك دارد و عدول هركشوري از اين تعهدات سزاوار است كه با مجازات روبرو گردد.

برپايه اين گزارش، وزير دفاع فرانسه همچنين به وجود اجماع خوبي درقبال اين موضع در داخل شش كشور داراي وتو بعلاوه آلمان اشاره كرد.

 

کد مطلب 335182

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