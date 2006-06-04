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۱۴ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۴۳

مسابقات بين‌المللي ووشو - لهستان

كاروان ووشو ايران به پنج مدال دست يافت

كاروان ووشو ايران به پنج مدال دست يافت

در ادامه مسابقات بين المللي ووشو لهستان كاروان تيم ملي كشورمان به پنج مدال دست يافت.

به گزارش خبرگزاري"مهر" در بخش تالو بانوان الهام صادقي به سه مدال طلا در فرم هاي نان چوان ، نن رائو، و نن گوئن دست يافت . ضمن اينكه در همين بخش و در قسمت آقايان نيز داود عبداله عرقطور به مدال نقره و غفار اماني گردن آويز برنز را در فرم هاي گوئن شو و دائو شو از آن خود كردند.

اين در حالي است كه در بخش سانشو خسرو مينو پس از گذشتن از سد حريفاني از كشورهاي اوكراين و بلاروس به مرحله  نيمه نهايي صعود كرد و نيما لطفي پس از استراحت و براي رسيدن به مرحله نيمه نهايي حريفي از لهستان را پشت سر گذاشت كه فينال اين مسابقات امشب برگزار مي شود.

 در مسابقات بين المللي لهستان 230 ووشو كار از كشورهاي مختلف اروپايي و آسيايي با يكديگر به رقابت مي پردازند.

کد مطلب 335273

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