حذف محدوديت ها به توسعه مبادلات تجاري از طريق پست منجر مي شود

مدير كل گمرك امانات پستي كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به محدوديت سقف ترخيص كالا در گمرك امانات پستي گفت: براي گسترش نقش گمرك امانات پستي در مبادلات تجاري بايد محدوديت موجود در رابطه با سقف ترخيص كالا رفع شود كه متولي رفع اين موانع نيز شركت پست و وزارت بازرگاني است.

سيد عبدالله احساني افزود: چنانچه مجوز ترخيص بيش از 50 دلار از طرف وزارت بازرگاني صادر شود امكان ارسال امانات پستي به درب منازل فراهم مي شود.

احساني افزايش سقف وزن كالاهاي صادراتي و وارداتي از طريق پست را از ديگر راهكارهاي گسترش نقش گمرك امانات پستي در مبادلات تجاري برشمرد و افزود: سازمان هاي موازي با گمرك از جمله وزارتخانه هاي پست ، بهداشت و درمان، ارشاد و سازمان استاندارد چنانچه در كنترل كالاها روش هاي مدرن و جديد را بكارگيرند علاوه بر تسريع عمليات، اعتماد عمومي نيز به پست و استفاده از پست افزايش خواهد يافت.

وي با اشاره به كالاهاي مفقود در اين سازمان افزود: مسوول مستقيم اين نوع كالاها شركت پست است كه با پيگيري مسيرهاي طي شده كالاي مفقود شده را دريابي كند و چنانچه خسارتي نسبت به كالاها وارد شده باشد از طريق مراجع ذيربط اقدام كند كه در اين راستا كالاي ارسالي يا وارد شده در مبدا از طريق شركت پست ، بيمه مي شود و اگر مشخص شود كالا در اين مسير آسيب ديد از محل بيمه تا سقف بيمه پذيرش شده ، جبران خسارت مي شود.

احساني افزود: در زمان حاضر كالايي كه از طريق پست وارد كشور شده توسط سازمان هاي موازي مانند مخابرات ، بهداشت و درمان، ارشاد با همكاري گمرك و براساس ماده 363 آيين نامه گمركي در بخش غيابي كنترل مي شود وچنانچه مشكلي در رابطه با ترخيص نداشت، مجوز ورود اين كالا صادر مي شود.

وي با تاكيد بر هماهنگ سازي رويه ها در سطح گمركات امانات پستي سراسر كشورگفت: در راستاي اجراي طرح تكريم ارباب رجوع گمرك امانات پستي با اجراي روش تك پنجره اي در مرحله مراجعه ارباب رجوع از يك مسير اقدام به پذيرش مدارك كرده و مراحل ديگر كار به صورت خودكار انجام خواهد شد.