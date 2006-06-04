اگر آمريكا دست از پا خطا كند حركت انرژي در منطقه به خطر مي افتد/ امروز دولت ما از محبوبترين دولتهاي صد سال گذشته است/ اجماع جهاني عليه ايران دروغ آمريكايي هاست

به گزارش خبرگزاري"مهر"، ملت بزرگ ايران در هفدهمين سالگرد ارتحال معمار بزرگ انقلاب اسلامي حضرت امام (رض) با امام عظيم الشان خود در پاسداري از دين و انقلاب و ميهن پيمان وفاداري و پايداري بست.

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع عظيم مردمي كه از سراسر كشور در حرم مطهر امام راحل گرد آمده بودند با تبيين مواضع اصولي ايران در قبال مسائل روز از جمله موضوع هسته اي تاكيد كردند ملت متحد ايران با سرمايه بسيار ارزشمندي كه امام بزرگوار به يادگار گذاشته است ايران را به جايگاه شايسته جهاني مي رساند و در اين روند پرافتخار به هيچ كس اجازه نمي دهد منافع ملي ايرانيان را كوچكترين تهديدي كند.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به گذشته هفده سال از روزهاي اندوهبار رحلت امام به تشريح آثار و پيامدهاي جهاني حركت امام خميني در سرنوشت ملت ايران و ملتهاي مسلمان پرداختند و خاطرنشان كردند جمهوري اسلامي يعني شجره طيبه اي كه امام راحل در اين سرزمين نشاند اكنون با عنايت الهي به درخت پرثمري تبديل شده كه بيداري جهان اسلام و مجد و عظمت و پيشرفت ملت ايران از ميوه هاي شيرين آن به شمار مي رود.

ايشان با اشاره به زنده بودن افكار، انديشه و مكتب امام در ميان ملت ايران و امت اسلامي افزودند: امام خميني با خصوصيات منحصر به فرد خود ملت ايران را به بكي از اثرگذارترين ملل جهان و مهمترين ملت منطقه تبديل كرد به گونه اي كه هم اكنون همه عوامل فتح قله هاي عظيم پيشرفت و افتخار در اين ملت بوجود آمده و جهان بيدار شده اسلام نيز با بازيابي هويت خويش، استقلال از قدرتهاي سلطه گر و تحقق اسلام را دنبال مي كند.

حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين مواضع ايران در قبال مسائل روز به تبليغات بي اساس رسانه هاي غربي و امپراتوري تبليغاتي وابسته به صهيونيستها در خصوص وجود اجماع جهاني بر ضد ايران ، تهديد جهان از سوي جمهوري اسلامي ايران، تلاش ايران براي ساخت سلاح اتمي و نقض حقوق بشر در ايران اشاره كرد و افزودند: ادعاي وجود اجماع جهاني بر ضد ايران يك دروغ آشكار از جانب آمريكا و چند كشور ديگر است زيرا صد و شانزده كشور غير متعهد از حركت شجاعانه ايران در دستيابي به فناوري هسته اي حمايت كرده اند، ضمن آنكه سازمان كنفرانس اسلامي و دولتهاي مستقل و حتي كشورهاي تحت فشار آمريكا نيز از اين حركت پشتيباني مي كنند.

ايشان با تاكيد بر اينكه هيچ كشور و ملت و مسئول صادق يك كشور راضي به پذيرش استفاده نكردن از منابع جديد انرژي و دراز كردن دست نياز بسوي چند كشور غربي نيست خاطرنشان كردند: كشورها و ملتهاي دنيا با زبان و دل حركت جمهوري اسلامي ايران را تاييد مي كنند و اجماع چند كشور انحصار طلب سياسي هيچ ارزشي ندارد.

رهبر انقلاب اسلامي روابط ايران را با كشورهاي مختلف دوستانه خواندند و افزودند: ايران هيچ تهديدي براي كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي همسايه نيست و با كشورهاي عربي در خصوص مهمترين مسئله اسلامي عربي يعني فلسطين اشتراك نظر دارد و آنچه را آنها در دل بيان مي كنند ايران با صراحت بر زبان مي آورد به همين علت همه ملتهاي عرب از موضع ايران در خصوص مسئله فلسطين احساس عزت مي كنند.

ايشان همچنين با اشاره به تبليغات دروغ رسانه اي غربي در خصوص تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي ، خاطرنشان كردند: ما بارها به صراحت اعلام كرده ايم كه احتياجي به سلاح اتمي نداريم زيرا همانند آمريكا در پي سلطه بر جهان نيستيم و قصد تحميل هزينه هاي بي جاي چنين مسئله اي را به ملت خود نداريم ضمن آنكه بكارگيري سلاح اتمي را مخالف احكام شرع و اسلام مي دانيم.

حضرت آيت الله خامنه اي تصريح كردند : بمب هسته اي ايران ، جوانان ما و ملت ما هستند كه در دشوارترين ميدانها با كمال قدرت و ايمان ايستاده اند و باز هم خواهند ايستاد.

مقام معظم رهبري با خطاب قرار دادن دستگاه هيئت حاكمه كنوني آمريكا افزودند: شما خودتان را با دولت ايران، و رئيس جمهور خود را با رئيس جمهور ما مقايسه كنيد تا متوجه شويد وضع شما در دنيا چگونه است .

ايشان در همين زمينه خاطرنشان كردند امروز دولت آمريكا در داخل اين كشور جزو منفورترين دولتها در تاريخ آمريكا است در حالي كه دولت ايران از محبوب ترين دولتها بعد از مشروطه تاكنون و در صد سال اخير است.

رهبر انقلاب با اشاره به ابراز انزجار و نفرت مردم كشورهاي مختلف دنيا و حتي كشورهاي اروپايي و آمريكاي لاتين از رئيس جمهور آمريكا و بي اعتمادي دولت آمريكا به مردم اين كشور به دليل شنود مكالمات معمولي تلفني مردم، خاطرنشان كردند: رئيس جمهور آمريكا اين وضع را با سفر اخير رئيس جمهور ايران به اندونزي و سفر روساي جمهور قبلي ايران به كشورهاي مختلف و استقبال پرشور مردمي مقايسه كند تا متوجه شود در چه موقعيتي قرار دارد.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به هزينه هاي هنگفت آمريكا در عراق براي روي كار آوردن دولتي دست نشانده و ناكامي دولت آمريكا در اين خصوص و همچنين شكست اين كشور در انتخابات فلسطين و تلاش بي نتيجه براي تغيير رويكرد دولت و ملت لبنان تاكيد كردند چرا آقاي بوش اعتراف نمي كند كه با رفتار خود، آمريكا و ملت اين كشور را منفور كرده و چرا اعتراف نمي كند كه عملكرد او موجب ضعيف تر شدن كشورش شده است.

حضرت آيت الله خامنه اي با مقايسه نامه محترمانه رئيس جمهور كشورمان به رئيس جمهور آمريكا با پيام اخير غيرمودبانه ، سخيف، خارج از عرف ديپلماتيك و لبريز از تكبر حماقت آميز آمريكايي ها به ايران افزودند: دولت آمريكا اگر در 27 سال گذشته توانايي ضربه زدن به جمهوري اسلامي ايران را داشت كوچكترين فرصت را از دست نمي داد اما با وجود همه فشارها و تلاشهاي آمريكا ، ملت ايران رشد بيشتري كرده است.

ايشان ، ادعاي حمايت از حقوق بشر و مخالفت با تروريسم را از جانب دولتي كه در پرونده خود ، زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب و جنايتهاي حديثه و كابل و صدها مورد ديگر را دارد ، بي جا دانستند.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به ادعاي آمريكا مبني بر توان حفظ تامين امنيت ، حركت انرژي در منطقه تصريح كردند: اگر آمريكايي ها در باره ايران دست از پا خطا كنند قطعا حركت انرژي در منطقه به خطر خواهد افتاد و آمريكا نيز قادر به تامين امنيت انرژي در منطقه نخواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران بدنبال آرمان خود براي تامين سعادت مادي و معنوي مردم و ساختن ايران است و هيچگاه شروع كننده جنگ نبوده و نيست خاطرنشان كردند: ملت ايران به آرمانهاي امام خميني و منافع ملي خود پايبند است و تهديدي براي هيچ كشوري به حساب نمي آيد اما هر كسي كه منافع ملي مردم را تهديد كند تيزي خشم ملت ايرانر ا خواهد ديد.

رهبر انقلاب همچنين در تشريح عوامل توفيقات امام خميني، ايمان كامل به نصرت الهي را مهمترين عامل بر شمردند و افزودند : بر اساس يك حقيقت قرآني هر كس خداوند راياري كند خداوند در مقياسي عظيم او را نصرت مي كند و امام با ايمان كامل به اين قانون الهي با تلاش بيوقفه براي تحقق دين خدا يعني آباد كردن دنيا و آخرت ملت ايران، به نصرت خدا برخواست و پروردگار نيز متقابلا، امام را به حركتي معجزه آسا و استقرار نظامي مبتني بر اسلام نصرت بخشيد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تحليل هاي جامعه شناختي درباره فراز و فرود انقلاب ها خاطرنشان كردند: براساس اين تحليل ها هر انقلابي بعد از اوج اوليه خود دچار سستي و ضعف مي شود اما انقلاب اسلامي از اين اصل كاملا مستثنا است بگونه اي كه امروز پس از گذشت بيست و هفت سال از پيروزي انقلاب، مردم ، دولتي را روي كار مي آورند كه شعار اصلي آن، عدالت و پيروي از اسلام و آرمانهاي انقلاب است و اين نشان مي دهد كه انقلاب همچنين در اوج آرمان خواهي است و در مسير اصلي حركت مي كند.

ايشان در تبيين علل استمرار حركت اصيل انقلاب و دچار نشدن آن به ضعف و سستي افزودند: عامل تداوم انقلاب در دل انقلاب نهفته است و در متن قانون اساسي نيز مشخص شده است و آن پايبندي به مباني اسلام ، مشروط بودن مشروعيت قوانين به انطباق با اسلام و مسئله رهبري است.

رهبر انقلاب اسلامي در همين زمينه افزودند: در جمهوري اسلامي، حتي ولايت الهي كه مبدا مشروعيت نظام محسوب مي شود و به ولي فقيه منتقل مي شود مشروط به پايبندي رهبري به احكام اسلامي است بگونه اي كه اگر رهبري به آرمانها و قوانين اسلامي از لحاظ نظري و عملي بي توجه شود از مشروعيت مي افتد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به بي نتيجه بودن حملات تبليغاتي دشمنان به عوامل تضمين كننده استمرار انقلاب تاكيد كردند انقلاب اسلامي شكست خوردني و سست شدني نيست چرا كه مردم ايران به معناي حقيقي كلمه معتقد و مومن به دين هستند و پاسداري از ارزشهاي ديني را وظيفه خود مي دانند.

ايشان در تشريح سرمايه هاي عظيمي كه امام راحل براي ملت ايران به يادگار گذاشته اند به استقلال سياسي ، خود باوري ملي، خود باوري فرهنگي ، ايمان عميق ، شجاعت ملي و فريب نخوردن مردم و مسئولان در مقابل دشمنان اشاره كردند و افزودند: ملت ايران اين ذخائر حياتي را با هوشياري و دقت كامل پاسداري مي كند و با سود عمل به آنها ، آينده روشن خود را خواهد ساخت.

مقام معظم رهبري ، منابع طبيعي فراوان و منابع انساني بسيار ارزشمند را تكيه گاه ملت ايران در مسير رشد و پيشرفت خواندند و با اشاره به قدرت ابتكار و توانايي دانشمندان و محققان كشورمان در عرصه هاي مختلف از جمله فناوري هسته اي افزودند: دولتهاي قبلي در مسير پيشرفت كشور زمينه هاي فراواني را آماده كردند و امروز كه دولت كار و تلاش و مجاهدت بر سر كار است بايد با بهره گيري از اين زمينه ها ي ايجاد شده و استفاده كامل از همدلي موجود ميان ملت و مسئولان - راه رشد و رونق كشور را شتاب بخشيد تا ملت ايران به جايگاه شايسته خود دست يابد.

حضرت آيت الله خامنه اي، تقويت ايمان ديني، تلاش همه مسئولان براي تحقق عدالت ، و افزايش قدرت علمي كشور را عوامل اصلي رشد و پيشرفت كشور دانستند و خاطرنشان كردند: آنچه استفاده از اين عوامل را ممكن مي كند اتحاد ملي و آرامش كشور است و به همين علت كساني كه امروز اين عوامل را تضعيف مي كنند و با فعاليت بر ضد امنيت كشور ، و به عنوان حمايت از قوميت ها ، وحدت ملي و وحدت ايراني را مخدوش مي سازند در حال خدمت به دشمن هستند و وظيفه دستگاههاي مسئول است كه جهت گيري دشمنان را بشناسند و با هوشياري از حقوق ملت از جمله حق امنيت و حق پيشرفت دفاع كنند.

ايشان ايمان به خدا ، ايمان به مردم ، ايمان به راه و ايمان به موفقيت را زمينه ساز پيشرفت ملي خواندند و افزودند: دشمنان ملت حاضرند به كساني كه ايمان مردم را تضعيف مي كنند و با حركات خود دانشگاهها و مراكز علمي تحقيقاتي را از فعاليت علمي دور مي سازند جايزه بدهد.

رهبر انقلاب اسلامي حفظ شجره طيبه جمهوري اسلامي را نيازمند وحدت و احساس وظيفه همه قشرهاي مردم دانستند و افزودند: آحاد مردم ، مسئولان كشور، نخبگان سياسي ، نخبگان علمي، اهل حوزه و اهل دانشگاه و ديگر قشرها ، همه امت جمهوري اسلامي هستند و همه كساني كه امام ، راه امام و وصيتنامه امام را قبول دارند، بدنبال عزت و پيشرفت علمي كشور هستند، به استقلال ايران پايبندند و در راه مصالح ملي قدم بر مي دارند خودي محسوب مي شوند.

ايشان با توجه به پرهيز از غفلت و مراقبت بيشتر در حفظ وحدت تاكيد كردند : اين ملت شايستگي رسيدن به جايگاهي تاريخي را دارد و براي تحقق اين هدف عظيم ، بايد با همه توان در راه تحقق آرمانهاي امام و انقلاب كار و تلاش كرد.