معاون طالباني خواستار تشكيل كميته اي براي بررسي جنايات نظاميان آمريكايي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي كويت "كونا"، طارق الهاشمي در كنفرانس مطبوعاتي خود خواستار تشكيل يك كميته مشترك آمريكايي و عراقي يا كميته اي از سوي سازمان ملل متحد براي انجام تحقيقات درباره تخلفات و نقض قوانين توسط نظاميان آمريكايي در عراق شد.



الهاشمي گفت: بايد يك كميته مشترك متشكل از عراقي ها وآمريكايي ها يا يك كميته بي طرف از سوي سازمان ملل به منظور انجام تحقيقات درباره موارد نقض قوانين و مقررات و تخلفات سربازان آمريكايي در شهرهاي اسحاقي و سامرا و حديثه تشكيل شود.

وي همچنين خواستار تحويل گناهكاران به چنگال عدالت و پرداخت غرامت به خانواده هاي قربانيان بيگناه شد.



معاون رئيس جمهور عراق بر ضرورت فعاليت براي تدوين يك جدول زمانبندي شده به منظور خروج نيروهاي ائتلاف در عراق همزمان با راه اندازي و سازماندهي دوباره نيروهاي امنيتي عراق تاكيد كرد.

اين درحاليست كه ارتش آمريكا چند روز پيش نظاميان خود را از دست داشتن در كشتار 11 غير نظامي عراقي در شهرك اسحاقي در شمال عراق در 15 مارس گذشته تبرئه كرد.



ژنرال ويليام كاندويل سخنگوي نظاميان آمريكايي در عراق در بيانيه اي اعلام كرده بود: تحقيقات نشان داده است كه نظاميان ما بر اساس ضوابط و معيارهاي نظامي حاكم در عراق عمل كرده اند.



تحقيق مورد نظر اعتراف كرده است كه بين 4 تا 13 غيرنظامي عراقي در حمله نظاميان آمريكايي به منزلي در شهرك اسحاقي كشته شدند؛ اين حمله به بهانه وجود اطلاعاتي مبني بر حضور يك عضو القاعده در اين منزل انجام شد.



اما گزارش پليس عراق تاكيد كرد كه نظاميان آمريكايي تيراندازي كرده و 11 عضو خانواده را به قتل رسانده اند كه 5 تن از آنها كودك و 4 تن ديگر زن بودند.



در همين حال، وزارت دفاع آمريكا"پنتاگون" درحال تحقيق درباره جنايتي است كه تفنگداران آمريكايي(مارينز) نوامبر گذشته در شهر حديثه عراق مرتكب شدند و طي آن 24غير نظامي كشته شدند.