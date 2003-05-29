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۸ خرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۳۶

مسابقه بزرگ "امام در قلب من " در فرهنگسراي اقوام

مسابقه بزرگ "امام در قلب من " در فرهنگسراي اقوام

فرهنگسراي اقوام به مناسبت ارتحال جانسوز بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ايستگاهي فرهنگي هنري در مرقد مطهر امام خميني (ره ) خواهد داشت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي اقوام ، اين ايستگاه فرهنگي هنري ضمن برگزاري مسابقه خط و نقاشي با عنوان " امام در قلب من " ويژه كودكان و نوجوانان ، اجراي سرودهاي انقلابي توسط كودكان و نوجوانان ، اجراي نمايش خياباني با موضوع " روز وداع " و نمايشگاه عكس همراه خواهد بود و به برگزيدگان جوايز نقيسي اهداء خواهد شد .
علاقه مندان جهت شركت در اين برنامه مي توانند روز چهاردهم خرداد ماه از ساعت  9 تا 17 به مرقد مطهر حضرت امام (ره ) مراجعه كنند .
کد مطلب 3356

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