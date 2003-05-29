مسابقه بزرگ "امام در قلب من " در فرهنگسراي اقوام

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي اقوام ، اين ايستگاه فرهنگي هنري ضمن برگزاري مسابقه خط و نقاشي با عنوان " امام در قلب من " ويژه كودكان و نوجوانان ، اجراي سرودهاي انقلابي توسط كودكان و نوجوانان ، اجراي نمايش خياباني با موضوع " روز وداع " و نمايشگاه عكس همراه خواهد بود و به برگزيدگان جوايز نقيسي اهداء خواهد شد .

علاقه مندان جهت شركت در اين برنامه مي توانند روز چهاردهم خرداد ماه از ساعت 9 تا 17 به مرقد مطهر حضرت امام (ره ) مراجعه كنند .

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