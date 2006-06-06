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۱۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۳۲

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با مهر:

ساماندهي شهريه دانشگاه ها پس از تصويب مجلس با قاطعيت به اجرا در مي آيد

ساماندهي شهريه دانشگاه ها پس از تصويب مجلس با قاطعيت به اجرا در مي آيد

ساماندهي شهريه دانشگاه ها با تصويب مجلس شوراي اسلامي با قاطعيت به اجرا در مي آيد و تمامي دانشگاه هاي كشور مطابق با آئين نامه خاصي به اين قانون عمل مي كنند.

دكتر "ابراهيم كارخانه اي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: شور دوم ساماندهي شهريه دانشگاه هاي سراسر كشور به هفته آينده موكول شد و تا كنون تصميم نهايي در اين زمينه و در خصوص اعضاي كميته صورت نگرفته است.

وي اظهار داشت: اين كميته وظيفه دارد به نفع دانشجويان شهريه هاي دانشگاه ها را به صورتي قانونمند درآورد و به صورت مدون تمامي دانشگاه هاي كشور را تحت پوشش قرار دهد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: با تصويب اين كميته در مجلس دانشگاه هاي وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه هاي آزاد اسلامي بايد كاهش ساماندهي شهريه ها را با جامعيت بهتري انجام دهند.

وي اضافه كرد: روندي كه تاكنون در زمينه ساماندهي شهريه وجود داشته ناهماهنگ بوده و نياز به برنامه اي مدون و هماهنگ دارد تا بدين وسيله تمامي دانشگاه ها بر اساس آئين نامه خاصي شهريه دانشجويان را كاهش دهند.

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دانشگاه هاي آزاد و دولتي در اين زمينه به صورت پراكنده عمل كرده اند و گاهي شنيده مي شود كاهش شهريه در برخي از دانشگاه ها اعمال نمي شود.

وي تأكيد كرد: اين موضوع بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي با قاطعيت بيشتري دنبال شود و به اجرا درآيد.

کد مطلب 335796

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