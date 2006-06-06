ساماندهي شهريه دانشگاه ها پس از تصويب مجلس با قاطعيت به اجرا در مي آيد

دكتر "ابراهيم كارخانه اي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: شور دوم ساماندهي شهريه دانشگاه هاي سراسر كشور به هفته آينده موكول شد و تا كنون تصميم نهايي در اين زمينه و در خصوص اعضاي كميته صورت نگرفته است.

وي اظهار داشت: اين كميته وظيفه دارد به نفع دانشجويان شهريه هاي دانشگاه ها را به صورتي قانونمند درآورد و به صورت مدون تمامي دانشگاه هاي كشور را تحت پوشش قرار دهد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: با تصويب اين كميته در مجلس دانشگاه هاي وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه هاي آزاد اسلامي بايد كاهش ساماندهي شهريه ها را با جامعيت بهتري انجام دهند.

وي اضافه كرد: روندي كه تاكنون در زمينه ساماندهي شهريه وجود داشته ناهماهنگ بوده و نياز به برنامه اي مدون و هماهنگ دارد تا بدين وسيله تمامي دانشگاه ها بر اساس آئين نامه خاصي شهريه دانشجويان را كاهش دهند.

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دانشگاه هاي آزاد و دولتي در اين زمينه به صورت پراكنده عمل كرده اند و گاهي شنيده مي شود كاهش شهريه در برخي از دانشگاه ها اعمال نمي شود.

وي تأكيد كرد: اين موضوع بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي با قاطعيت بيشتري دنبال شود و به اجرا درآيد.