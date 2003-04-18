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۳۰ فروردین ۱۳۸۲، ۲:۴۴

14 و 15 ارديبهشت ماه در حوزه هنري

جلسه شب شعر طنز و نثر برگزار مي شود

شب شعر طنز با عنوان "در حلقه رندان" و شب نثر طنز با عنوان "شب خلوت"، چهاردهم و پانزدهم ارديبهشت ماه در تالار انديشه حوزه هنري برپا ميشود.

در اين نشست ها  طنز پردازان كشور از جمله عمران صلاحي، منوچهر احترامي، شهرام  شكيبا، سيد محمد سادات اخوي  و ابوالفضل زرويي نصر آبادي  به ارايه آثار نظم و نثر خود خواهند پرداخت.
گفتني است شب شعر و نثر طنز حوزه هنري در ماه هاي آينده،  بر اساس روال گذشته، يكشنبه  و دوشنبه اول هر ماه، ساعت 17 در تالار انديشه برگزار مي شود.

کد مطلب 336

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