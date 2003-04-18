جلسه شب شعر طنز و نثر برگزار مي شود

در اين نشست ها طنز پردازان كشور از جمله عمران صلاحي، منوچهر احترامي، شهرام شكيبا، سيد محمد سادات اخوي و ابوالفضل زرويي نصر آبادي به ارايه آثار نظم و نثر خود خواهند پرداخت.

گفتني است شب شعر و نثر طنز حوزه هنري در ماه هاي آينده، بر اساس روال گذشته، يكشنبه و دوشنبه اول هر ماه، ساعت 17 در تالار انديشه برگزار مي شود.