جلسه شب شعر طنز و نثر برگزار مي شود

در اين نشست ها طنز پردازان كشور از جمله عمران صلاحي، منوچهر احترامي، شهرام شكيبا، سيد محمد سادات اخوي و ابوالفضل زرويي نصر آبادي به ارايه آثار نظم و نثر خود خواهند پرداخت.
گفتني است شب شعر و نثر طنز حوزه هنري در ماه هاي آينده، بر اساس روال گذشته، يكشنبه و دوشنبه اول هر ماه، ساعت 17 در تالار انديشه برگزار مي شود.
شب شعر طنز با عنوان "در حلقه رندان" و شب نثر طنز با عنوان "شب خلوت"، چهاردهم و پانزدهم ارديبهشت ماه در تالار انديشه حوزه هنري برپا ميشود.
در اين نشست ها طنز پردازان كشور از جمله عمران صلاحي، منوچهر احترامي، شهرام شكيبا، سيد محمد سادات اخوي و ابوالفضل زرويي نصر آبادي به ارايه آثار نظم و نثر خود خواهند پرداخت.
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