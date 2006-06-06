اتحاديه عرب درباره ادامه سياست هاي تجاوزگرانه رژيم صهيونيستي عليه فلسطينيان هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي كويت "كونا"، اتحاديه عرب در بيانيه اي مطبوعاتي به مناسبت سالگرد جنگ 1967ميلادي اعراب و اسرائيل هشدار داد كه ادامه سياست تجاوزگرانه ضد ملت فلسطين و اتخاذ تدابير و اقدام هاي يكجانبه و نيز ادامه دادن به ساخت ديوار حايل به وسيله اين رژيم به چيزي جز افزايش شعله كشمكش و بحراني شدن اوضاع منجر نمي شود.



اتحاديه عرب از جامعه بين المللي و بويژه كميته چهارجانبه خاورميانه خواست كه مسئوليت هاي خود را در قبال ملت فلسطين ايفا كنند تا اين ملت بتواند به حقوق مشروع خويش در تعيين سرنوشت و برپايي يك كشور مستقل دست يابد.

"محمد صبيح" معاون امور فلسطين و اراضي اشغالي عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب در اين بيانيه مطبوعاتي خواستار پذيرش طرح صلح عربي از سوي اسرائيلي ها شد و گفت كه دادن فرصت به ملت فلسطين برعهده جامعه بين المللي و كميته چهارجانبه است و آنها نبايد ملت فلسطين را به خاطر گزينش دموكراتيك خود در انتخابات اخير مجلس قانونگذاري فلسطين مجازات كنند.

وي خاطرنشان كرد كه دنبال كردن سياست محاصره اقتصادي ملت فلسطين به بحراني تر شدن اوضاع و بروز گرايش هاي تندروانه منجر مي شود.

صبيح در ادامه به گذشت سه دهه از جنگ 1976ميلادي و تسلط اسرائيل در اين جنگ بر بخش هاي بيشتري از اراضي فلسطيني با زور اسلحه و گسترش دايره شهرك ها و دنبال كردن سياست قلع و قمع، شكجنه، زندان ، كشتار، قتل، ويراني و مجازات دست جمعي به وسيله اين رژيم اشاره كرد و گفت كه اين سياست ها منطقه را در حالتي از ناآرامي و بي ثباتي و نبود فضاي صلح باقي گذارده است.



وي گفت: از همان زمان؛ كشورهاي عربي تلاش هاي دامنه داري را براي بازگرداندن زمينهاي غصب شده با همه ابرازهاي قانوني در چارچوب قوانين و قطعنامه هاي بين المللي صورت داده اند.