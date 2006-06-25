رضا سعيدي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد با اشاره به افزايش بودجه اعتبارات تملك دارايي خراسان در سال جاري، گفت : بودجه 3/4 ميليارد توماني سال 84 اين سازمان به 4/5 ميليارد تومان در سال 85 افزايش يافته كه افزايش خوبي بوده است.

وي افزود: بخش اعتبارات تملك دارايي، خود تحرك‌زا است و علاوه بر اينكه پروژه اي به سرانجام مي رسد در زمينه اشتغال هم بسيار موثر است و اشتغال در اين بخش اشتغال ماندگاري است.

سعيدي به اعتبارات سازمان و سفر رئيس جمهوري به خراسان رضوي اشاره و تصريح كرد: با توجه به بودجه وزارتخانه و اعتبارات سفر رئيس جمهوري طرح هايي چون تكميل بيمارستان 64 تختخوابي خواف و بيمارستان 32 تختخوابي كلات كه سال ها متوقف بود به انجام خواهد رسيد و نيز طرح هايي چون مطالعه جهت جابجايي زندان مشهد و احداث پروژه هاي اجاره به شرط تمليك و پروژه هاي اجاره داري از آن جمله اند.

وي در رابطه با اشتغال زايي صنعت ساختمان گفت: در رابطه با بخش مسكن و صنعت ساختمان 250 حرفه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم و متداوم فعال مي شود.

رئيس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي در رابطه با كار تعاوني هاي مسكن گفت: تعاوني ها بايد ساخت و ساز را از طريق مجري ذي صلاح انجام دهند.

وي با اشاره به تاثير مستقيم قيمت مواد اوليه بر قيمت تمام شده مسكن،ادامه داد: در بحث مصالح ساختماني مخصوصا آهن و سيمان به دليل بالا بودن پروژه هاي عمراني ، بازسازي بم ، و توليد مسكن، كمبود سيمان داريم و دولت با توجه به اين قضيه بايد توليد را بالا ببرد و نيز قيمت آهن در حال حاضر قيمت كاذب است ولي اين مسائل همه تاثير مستقيمي بر قيمت تمام شده مسكن مي گذارد.

گفتني است، در راستاي حمايت از پروژه هاي انبوه سازي به ساختمان‌هاي بالاي 10 واحد كه از لحاظ فيزيكي پيشرفت 30 درصدي داشته باشند به ازاي هر واحد 10 ميليون تومان وام با معرفي سازمان مسكن شهرسازي توسط بانك عامل پرداخت مي گردد.