ايجاد تلاطم سياسي در دانشگاهها ضربات علمي - تحقيقاتي بدنبال دارد / "معين" را به مناظره دعوت مي كنم

دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: كليه حركات مسئولين، مديران دانشگاه و دانشجويان و تشكل هاي دانشجويي بايد در چارچوب قوانين مجلس شوراي اسلامي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت گيرد و هرگونه فعاليتي خارج از حيطه قوانين كشور تخلف محسوب مي شود.

وي ادامه داد: تمامي تشكل هاي دانشجويي اجازه دارند، مطابق قوانين كشور فعاليت كنند و بر اساس مصوبات شوراي عالي اقلاب فرهنگي به برگزاري انتخابات خود بپردازند، فعاليت نشرياتي و تريبون آزاد دانشجويي داشته باشند.

هيچ مقامي نبايد حركت غيرقانوني يك تشكل در دانشگاه اميركبير را تأئيد كند

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در بيان رويكرد خود نسبت به حركات اخير دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير اظهار داشت: معتقديم كه يك تشكل در دانشگاه صنعتي اميركبير مي خواهد خارج از قوانين مصوب حركت كند و اينجا نقطه اي است كه به هيچ وجه پذيرفته نيست و هيچ مقامي در نظام جمهوري اسلامي هم نبايد آن را به عنوان يك حركت خارج از چارچوب قانون تأييد كند.

وي با تأكيد بر اينكه دانشجويان مي توانند اعتراضات و نظريات اصلاحي خود را به نمايندگان مجلس ارائه دهند، ادامه داد: تضمين مي كنم كه گوش شنوا هم در مجلس و هم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد و دانشجو مي تواند حرف هاي خود را بگويد.

در خصوص حضور خطوط سياسي خارج از دانشگاه در وقايع اميركبير به جمع بندي نرسيدم

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از القاي خطوط سياسي به دانشگاه ها در برهه اي از وزارت علوم در دولت هاي هفتم و هشتم، اظهار داشت: هنوز در اين خصوص كه آيا حركت هاي اعتراض آميز اخير دانشگاه صنعتي اميركبير داراي پشت پرده اي از خطوط سياسي خارج از دانشگاه است يا نه، به جمع بندي و قطعيت نرسيده ام.

وي به دوران وزارت علوم در دولت هاي هفتم و هشتم اشاره كرد و گفت: مشكلي كه با مديران سابق وزارت علوم غير از دوران وزارت دكتر "توفيقي" وجود داشت اين بود كه رعايت عدالت در حمايت از تشكل هاي دانشجويي صورت نمي گرفت و يك تشكل را مورد حمايت كامل قرار مي دادند و تشكل هاي ديگر به حاشيه كشيده مي شدند كه همين موضوع باعث از بين رفتن نشاط سياسي در بين دانشجويان شد.

نقش وزارت دكتر "معين" در رواج ناهنجاري در فضاي سياسي دانشگاه ها



دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" با بيان اينكه شخص وزير علوم بايد به همه تشكل ها نگرش يكساني داشته باشد، افزود: اگر در دانشگاه بحث جناح هاي سياسي و سياست وارد شود محيط مقدس دانشگاه آلوده مي شود و اين كاري بود كه شخص دكتر "معين" با اعمال حمايت هاي جانب دارانه و اعمال نفوذ تفكرات سياسي در دانشگاه بوجود آورد و اين براي ما پذيرفته نيست.

وي ادامه داد: توصيه ما به دكتر "زاهدي" اين است كه بايد پاسدار قداست محيط دانشگاه و دانشجو باشد و اجازه ندهد كه محيط دانشگاه مورد دستاويز جناح هاي سياسي قرار گيرد. اگر چنين شود دانشگاه از هدف اصلي خود كه پرورش علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي دانشجويان است دور مي ماند كه دقيقا اين اتفاق در زمان وزارت دكتر "معين" روي داد.

حاضر به مناظره با دكتر "معين" هستم

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: عدم رعايت اصول بي طرفانه و پاسداري نكردن از حرمت دانشگاه از سوي مديران سابق وزارت علوم باعث ضربه محكمي بر علم و دانش و فرهنگ در دانشگاه ها شد، چراكه در پي تلاطمات سياسي بايد منتظر ضربات علمي تحقيقاتي نيز بود و در اين خصوص حاضر به مناظره با دكتر "معين" هستم.

دكتر "عباسپور تهراني قرد" افزود: دكتر "توفيقي" با رعايت اصل بي طرفانه خود سعي كرد تا اين ضربه را ترميم كند و معتقديم وزارت فعلي علوم هم تلاش مي كند كه چتر حمايت خود را بر سايه همه تشكل هاي دانشجويي به طور يكسان بگستراند. وظيفه تشكل هاي دانشجويي نيز اين است كه بايد اصول و قوانين كشور را رعايت كنند.