ايران در مسير رشد صنعتي و توليد قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، ايم هونگ جوي ايران را كشوري توانمند، متمدن و داراي منابع انساني و خدادادي قابل توجه خواند و گفت: ايران در مركز شمال- جنوب و غرب به شرق قرار دارد و همين امر موقعيت جغرافيايي ايران را با اهميت كرده است.

وي استان مركزي را استاني توانمند و مستعد خواند و گفت: اين استان قابليت گسترش روابط بين كشورها را افزايش مي دهد و زمينه هاي خوبي براي داد و ستد دارد.

به گزارش مهر، استاندار استان مركزي نيز در جمع سفرا و كارداران 28 كشور خارجي در اراك با اشاره به اينكه 8 درصد صادرات غير نفتي كشور متعلق به استان مركزي است، گفت: توانمندي‌هاي اين استان مي تواند زمينه و بستر مناسبي براي ايجاد و گسترش روابط بين ايران و ساير كشورها باشد.

عبدالله سهرابي افزود: توانمندي‌هاي استان مركزي مي تواند فرصت مناسبي براي تحكيم و ايجاد روابط بين كشورهاي شركت كننده و استان مركزي از سوي ايران باشد.

وي با اشاره به اينكه استان مركزي چهارمين قطب صنعتي كشور و دومين استان دارنده صنايع مادر در كشور است، تصريح كرد: توليدات استان مركزي به بسياري از كشورهاي جهان صادر مي شود و مشتريان خود را دارد.

سهرابي ضمن خرسندي از حضور سفراي كشورهاي مختلف به استان مركزي و اظهار اميدواري براي افزايش تبادلات كشور اضافه كرد: استان مركزي علاوه بر صنعت و توليد در بخش كشاورزي و خدمات فني و مهندسي داراي توانمندي است كه مي تواند زمينه روابط را گسترش دهد.

وي توليد و صادرات گل و گياهان زينتي به 19 كشور جهان در كنار سنگ‌هاي تزئيني ، توليدات دامي، توليد شمش آلومينيم، واگن، سازه هاي فلزي، تجهيزات نيروگاهي و برق و انرژي، پروفيل، سراميك و كاشي، ماشين هاي سنگين و راهسازي، دكل هاي مخابراتي و برق فشار قوي، انواع محصولات پتروشيمي و خودرو را از جمله توليدات استان مركزي عنوان كرد و افزود: استان مركزي در بخش معدن رتبه هفتم كشور را داراست و سنگ تروانتد محلات در ايتاليا علاقمندان خود را دارد.

وي وجود معدن سولفات سديم اراك با ظرفيت 40 ميليون تن را از ديگر منابع صادراتي استان عنوان كرد و افزود: وجود معادن سنگ،گچ و روي از ديگر نكات استان است.

سهرابي استان مركزي را يكي از قطب هاي پرورش شتر مرغ در كشور خواند و گفت: استان مركزي با داشتن صنايع با سابقه اي چون ماشين سازي، آذرآب، واگن پارس، آونگان،هپكو وپتروشيمي و ... داراي توانمندي فني و مهندس قابل صدور است و مي تواند مورد توجه كشورها ي منطقه باشد.

استاندار استان مركزي نرخ بيكاري در استان مركزي را 8/7 درصد عنوان كرد و گفت: اين رقم تاپايان سال به 5/7 درصد مي رسد.

وي وجود بيش از 20 تشكل غيردولتي صنعتي و كشاورزي را از ديگر ويژگيهاي استان عنوان كرد و گفت: در اين استان وجود 28 نقطه صنعتي بستر توسعه صنعت را فراهم كرده است.

وي استان مركزي را متشكل از دودرصد ازجمعيت و خاك كشور خواند و گفت: اين استان دو برابر نيازخود به گوشت قرمز و سفيد و شير توليد مي كند و به استانهاي همجوار خود صادر مي كند.

گفتني است سفرا و كارداران 28 كشور جهان طي سفر دوروزه به استان مركزي با قابليت‌هاي مختلف اين استان شامل صنعتي و توليدي و صادراتي و گردشگري آشنا مي شوند.