كلينيك بين المللي بيس بال درتهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين كلينيك همه ساله در كشور تايلند برگزار مي شد كه تنها 5 نماينده از هر كشور مي توانستند در آن شركت كنند . اما با موافقت كنفدراسيون آسيايي بيس بال مقرر گرديد با حضوردو مدرس بين المللي درهر كشور تعداد بيشتري از ورزشكاران آموزش بينند . قرار شده در اين كلينيك 50 ورزشكار زن و مرد زيرنظر مدرسان بين المللي آموزش هاي لازم رافرا گيرند.



25 خرداد روز جهاني سافت بال

فدراسيون بيس بال درنظر دارد 25 خرداد ماه، به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني سافت بال با حضور تعدادي از ورزشكاران اين رشته جشني در زمين شماره 4 مجموعه ورزشي آزادي برگزار نمايد. همه ساله دركشورهايي كه صاحب سافت بال هستندجشن هاي با شكوهي به مناسبت اين روز برگزار مي شود.

حضور نماينده كنفدراسيون آسيايي كريكت در چابهار

كنفدراسيون آسيايي كريكت در نظر دارد تا 10 روز آينده نماينده رسمي خود را به منطقه آزاد چابهار اعزام نمايد.مقرر است اولين استاديوم اختصاصي كريكت با همكاري كنفدراسيون آسيايي اين رشته در چابهار ساخته شود. نماينده كنفدراسيون آسيايي براي نظارت بر آغاز به كار احداث اين استاديوم و تحويل محموله خاك مخصوص كه به صورت رايگان در اختيار فدراسيون ايران قرار خواهد گرفت به كشورمان سفر مي كند.