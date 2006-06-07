حريم ديني عاملي براي مصونيت آزادي انسان است

حجت الاسلام عباسعلي رستمي نماينده مردم قوچان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد اظهار داشت : دين نگاهي خاص به آزادي دارد، انسان آزاد آفريده شده بنابراين نگاه دين به انسان در زمينه آزادي يك نگاه منفي نيست بلكه نگاهي مثبت است .



وي در تعريف دين تصريح كرد: دين در واقع باورها، رفتارها و عقايد و ارزشهايي است كه يك جامعه به آن اعتقاد دارد و اين تعريف مجموعه اي از باورها و فرهنگها است .



نماينده قوچان در تعريف آزادي گفت : حركت انسان در چارچوبي كه فرهنگ يك كشور بر آن و مردم آن حاكم است را آزادي مي گويند .



حجت الاسلام رستمي اظهار داشت: مجموعه باورها و رفتارهايي كه در دين توجيه مي شود با آزادي منافات ندارد و اگر محدوديتي وجود دارد به دليل اين است كه از مرزها عبور نكنيم ، كه اگر اين امر رعايت نشود آزادي از بين رفته و مخدوش مي شود .



وي افزود: آزادي در دين محدوديت نيست بلكه مصونيت است، مباني، باورها و رفتارهاي ديني باعث وجود مصونيت است و نه محدوديت .



نماينده مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: بنابراين چهار اصل شناخت دين، معرفت شناسي، ارائه الگو و آسيب شناسي موجب استحكام دين و استواري پايه هاي آن در جامعه اسلامي خواهد شد.