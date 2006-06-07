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۱۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۱۱

دين، انسان و زندگي/ دين و آزادي- 10

حريم ديني عاملي براي مصونيت آزادي انسان است

حريم ديني عاملي براي مصونيت آزادي انسان است

واژه آزادي مفهومي مقدس است، حريمهايي كه دين براي آزادي تعيين كرده، نبايد محدوديت ديني تلقي شود، بلكه مصونيتي است كه به واسطه دين براي آزادي تعيين مي شود تا حقي ضايع نشده، سلامت فرد و جامعه حفظ شود .

حجت الاسلام عباسعلي رستمي نماينده مردم قوچان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار  "مهر" در مشهد اظهار داشت : دين نگاهي خاص به آزادي دارد، انسان آزاد آفريده شده بنابراين نگاه دين به انسان در زمينه آزادي يك نگاه منفي نيست بلكه نگاهي مثبت است .

وي در تعريف دين تصريح كرد: دين در واقع باورها، رفتارها و عقايد و ارزشهايي است كه يك جامعه به آن اعتقاد دارد و اين تعريف مجموعه اي از باورها و فرهنگها است .

نماينده قوچان در تعريف آزادي گفت : حركت انسان در چارچوبي كه فرهنگ يك كشور بر آن و مردم آن حاكم است را آزادي مي گويند . 

حجت الاسلام رستمي اظهار داشت: مجموعه باورها و رفتارهايي كه در دين توجيه مي شود با آزادي منافات ندارد و اگر محدوديتي وجود دارد به دليل اين است كه از مرزها عبور نكنيم ، كه اگر اين امر رعايت نشود آزادي از بين رفته و مخدوش مي شود . 

وي افزود: آزادي در دين محدوديت نيست بلكه مصونيت است، مباني، باورها و رفتارهاي ديني باعث وجود مصونيت است  و نه محدوديت .

نماينده مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: بنابراين چهار اصل شناخت دين، معرفت شناسي، ارائه الگو و آسيب شناسي موجب استحكام  دين و استواري پايه هاي آن در جامعه اسلامي خواهد شد.

 

کد مطلب 336258

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