روبات كرم نما براي تشخيص بيماري هاي روده ساخته شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، يك تيم از محققان كشورهاي ايتاليا، آلمان، يونان و بريتانيا در ساخت اين روبات مشاركت داشته اند.

دانشمندان در ساخت اين روبات از بدن كرم هاي باله دار الهام گرفته اند. اين كرم ها با داشتن باله هايي روي قسمت هايي از بدن خود، از ميان شن و ماسه و گل و لاي حركت مي كنند و قادر به شنا در آب هستند.

به گفته "آريانا منسياسي" يكي از محققان روبات شناس از دانشكده "سنت آنا" در ايتاليا، در ساخت اين روبات از نمونه هاي زيست شناختي الهام گرفته شده است زيرا استفاده از نمونه هاي سنتي روباتيك براي شناسايي بيماري هاي محيط دروني روده چندان موثر نيست.

اين تيم نخست حركات كرم هاي واقعي را مورد تحقيق قرار دادند و با ساخت نمونه هاي كامپيوتري، اين حركات را شبيه سازي كردند. در اين روش دوربيني روي بدن روبات تعبيه مي شود تا فعل و انفعالات درون روده را به ثبت رساند.

محققان در تلاشند درگام بعدي روباتي را طراحي كنند كه با حمل دوربين و منابع نوري به درون بدن انسان، از نقاط مختلف آن تصويربرداري كند.

آندوسكوپي و قرص هاي بلعيدني از جمله روش هايي است كه در حال حاضر براي شناسايي بيماري هاي درون روده مورد استفاده قرار مي گيرد.