به گزارش خبرگزاري "مهر"، منوچهر متكي و توكايف وزراي خارجه جمهوري اسلامي ايران و قزاقستان در دور دوم نشست خويش پيرامون راههاي تحكيم مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه بحث و رايزني كردند.

متكي در خصوص اراده دولت جمهوري اسلامي ايران براي تقويت روابط اظهار داشت: رئيس جمهوري اسلامي ايران دستور العملي مبني بر عدم محدوديت گسترش روابط با قزاقستان ابلاغ كرده اند، بديهي است جمهوري اسلامي در خصوص انرژي و انتقال نفت از طريق سواپ ظرفيت هاي خاصي داريم و آمادگي داريم تا سه برابر افزايش ظرفيت انتقال را داريم.

وي افزود: در خصوص فعال سازي مراودات تجاري و برگزاري نمايشگاه ها در قزاقستان آمادگي كافي داريم و تسهيلات براي رانندگان كاميون ها مي تواند زمينه مراودات را تسهيل و تسريع سازد.

متكي در خصوص توانايي هاي انتقال خط توليد اتومبيل و كاميون ها به قزاقستان گفت: ما آمادگي انتقال خط توليد و ارائه خدمات فني و مهندسي خودروسازي براي قزاقستان را داريم، همچنين در خصوص ضرورت توسعه امور بانكداري بين دو كشور خاطر نشان ساخت اين امر مي تواند زمينه تجارت و امور اقتصادي بين دو كشور را فعالتر سازد.

وزير امور خارجه كشورمان در خصوص ايجاد امكان دسترسي هاي بيسشتر براي قزاقستان اظهار داشت: ايران آمادگي دارد از طريق مجموعه توانائيها و زير ساختارهاي مواصلاتي زميني، ريلي، هوائي دسترسيهاي بيشستر براي قزاقستان در ارتباط با كشورهاي خليج فارس، آسياي جنوب شرقي فراهم سازد و اين امكانات مي تواند رونق اقتصادي دو كشور را به همراه داشته باشد، برگزاري كميسيون اقتصادي و برگزاري كميسيون كنسولي بموقع بين دو كشور مي تواند در سرعت بخشيدن مراودات نقش بارزي ايفا كند.

متكي در خصوص ضرورت فعال سازي گردشگري و مراودات رسانه اي و فرهنگي دو كشور اظهار داشت: تبادل گردشگري و فعاليت توريستي بين دو كشور و تبادل هيئتهاي فرهنگي و رسانه اي در شناخت پيشرفتها و دستاوردهاي دو كشور مي تواند زمينه هاي هرچه بيسشتري براي تحكيم مناسبات فراهم سازد.

وزير امور خارجه در خصوص رايزنيهاي دو كشور در مجامع بين المللي ابراز رضايت كرد حمايت قزاقستان از عضويت ايران رد سازمان شانگهاي، قابل تقدير است، حضور ايران در شانگهاي مي تواند قابليتهاي متنوعي براي سازمان متبلور سازد.

متكي در خصوص حمايت قزاقستان از برنامه صلح آميز اتمي ايران تشكر كرد. برخي قدرتها از اينكه خودشان سلاح اتمي داشته باشند و ايران انرژي اتمي براي مصارف مدني و توسعه علمي داشته باشند نگران هستند و مخالف حق مشروع ايران هستند، اين رويه غير منطقي موجب عدم تحقق اجماع جهاني در سازمان ملل در برابر يكجانبه گرايي آمريكا گرديده است.

وزير امور خارجه كشورمان در خصوص آخرين تحولات صلح آميز اتمي ايران اظهار داشت: طرح 1 + 5 به جمهوري اسلامي ايران ارائه شد، ما بر اين اعتقاد داريم اگر اراده سياسي متعادل و منصفانه وجود داشته باشد امكان برون رفت از بحران به نحو مناسبي فراهم خواهد شد.

متكي در خصوص رژيم حقويقي خزر تصريح كرد: از تعيين نماينده ويژه امور خزر براي تسريع در فرايند رژيم حقوي قدرداني مي كنيم و ما اين رويكرد را پيشرفت در تحولات خزر دانسته و آن را موثر و سازنده قلمداد مي نمائيم. به نظر ما برگزاري اجلاس سران خزر مي تواند راهگشاي تحولات بزرگتر فرا روي كشورهاي عضو باشد.

وزير امور خارجه كشورمان در خصوص زمينه هاي همكاري در حوزه خزر اظهار داشت: ما آمادگي گسترش همكاريها در زمينه هاي كشتيراني، محيط زيست، انرژي، افزايش سوآپ و خط لوله KTI را داريم. مسير ايران به قزاقستان، با صرفه ترين مسير و كاهش وابستگي به خط لوله را براي قزاقستان به همراه خواهد داشت.

متكي در خصوص ديگر زمينه هاي همكاريها تصريح كرد: جنايات سازمان يافته، همكاري هاي قضائي و انتظامي مي تواند همكاري ها را در چهارچوب منافع متقابل تقويت ساخت.

توكايف نيز با اشاره به نتايج كميسيون اقتصادي دو كشور اظهار داشت: ما در خصوص خط لوله نفت و سواپ و حمل و نقل مي توانيم ظرفيتهاي جديد را بين دو كشور فراهم سازيم.

وزير امور خارجه قزاقستان پيرامون ارزيابي مناسبات اقتصادي گفت: روند مناسبات اقتصادي در تمامي عرصه هاي مورد بحث را حمايت كرده و آمادگي داريم هرگونه گام مورد توافق را به پيش ببريم.

توكايف با حمايت مجدد از حق برخورداري فن آوري صلح آميز اتمي خاطر نشان ساخت ما از حق ايران براي استفاده صلح آميز اتمي حمايت كرده ما از مذاكرات جاري 1 + 5 با ايران استقبال كرد و آن را گامي بلند در يافتن راه حل هاي ديپلماتيك مي دانيم.

وزير امور خارجه قزاقستان افزود: از ابتكار ايران براي برگزاري اجلاس سران خزر استقبال و حمايت مي كند و اين ابتكار را گامي بلند براي پيشرفت رژيم حقوقي مي دانيم و ايجاد دبيرخانه اين مجموعه سبيار مهم خواهد بود.

توكايف در خصوص برگزاري كميسيون اقتصادي و كنسولي دو كشور اظهار داشت: قزاقستان آمادگي دارد زمان مورد نظر براي برگزاري كميسيون اقتصادي را نهائي كنيم، آلماتي از افتتاح سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در اكتائو استقبال مي كند و آن را زمينه اي براي گشايش هاي هرچه بيشتر براي مناسبات دو كشور مي شماريم.

وي افزود: در خصوص انتقال گاز و فعال سازي سواپ بين دو كشور در حد افزايش ظرفيتهاي دو كشور آمادگي داريم هرگونه ظرفيت سازي را فراهم سازيم.

وزير امور خارجه قزاقستان در خصوص عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان شانگهاي گفت: قزاقستان همچون چين خواهان عضويت جمهوري اسلامي ايران به سازمان شانگهاي است.

توكايف در خصوص ايجاد بانك صادرات در قزاقستان برابر مقررات موجود استقبال كرده و آمادگي مساعدت براي ايجاد بانك صادرات هستيم و در خصوص فعال كردن مواصلات و حمل و نقل دو كشور نيز پيشنهاد ايجاد يك موافقتنامه مشترك براي ايجاد تسهيلات متقابل در زمينه حمل و نقل و تامين خدمات داريم.

وزير امور خارجه قزاقستان در خصوص جايگاه جمهوري اسلامي ايران در عرصه جهاني و منطقه اي گفت ما بر اين اعتقاد هستيم قدرت و توسعه و پيشرفتهاي ايران ستودني است و گسترش مناسبات را مايه مباهات دو ملت قلمداد مي كنيم.

وزراي خارجه ايران و قزاقستان همچنين در خصوص آخرين تحولات عراق، افغانستان رايزني كرده و طرفين در اين زمينه مواضع مشترك داشتند.