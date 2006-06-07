دانش آموزان كم توان ذهني در مقطع متوسطه ادامه تحصيل مي دهند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مجيد قدمي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه از اين پس به جاي عبارت دانش آموزان كم توان ذهني بايد واژه دانش آموزان با نيازهاي ويژه را به كار برد ، گفت : فعاليت پايگاه هاي سنجش از 27 خرداد ماه آغاز مي شود اما استانهاي مختلف مي توانند با توجه به مشكلاتشان اين سنجش را به تاخير اندازند .

وي با اشاره به افزايش بودجه سازمان آموزش و پرورش استثنائي ، افزود : بودجه اين سازمان قبلا 67 ميليارد تومان بوده است كه امسال به 105 ميليارد تومان افزايش يافته ، 13 ميليارد آن مربوط به سازمان مركزي و بقيه به استانها تخصيص مي يابد .

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنائي كشور با بيان اينكه امسال به يك دانش آموز استثنايي 4 برابردانش آموزان عادي سرانه آموزشي تعلق خواهد گرفت ، اظهار داشت : اين سرانه سال پيش 5/3 برابر بوده است وهمچنين استانهاي كهكيلويه و قزوين بيشترين مشكلات بودجه اي را دارند .

وي افزود : دركشور 52 هزار كم توان ذهني وجود دارد و نابينايان با 2 تا 5/2 درصد كمترين تعداد اين افراد را تشكيل مي دهند .

قدمي ادامه داد : هم اكنون 2400 مدرسه مستقل استثنايي و 1400 كلاس در اين زمينه فعال هستند با اين حال رويكرد آموزش و پروش ، آموزش فراگير است به صورتي كه كودكان استثنايي در سطوح بالاتر هدايت شوند در كنار دانش آموزان عادي قرار بگيرند .

وي با اشاره به ميانگين نمره آمادگي تحصيلي نوآموزان گفت : ميانگين نمره آمادگي تحصيلي نوآموزان شهر تهران، 8/37 درصد است كه بالاتر از ساير استانهاي كشور بوده و كمترين آن متعلق به خراسان رضوي با 33/32 درصد است كه اين تفاوت ها معنا دار است .

وي با بيان اينكه 30 هزار و 342 نوآموز در خانوارهاي 9 نفر به بالا زندگي مي كنند ، گفت : در بخش بينايي 11 هزار و 137 نفر نيازمند عينك بوده و همچنين 578 نفر براي درمان دارويي و جراحي هدايت شدند ، 187 نفر نيمه بينا و 182 نفر هم نابينا بودند كه در نهايت 22 هزار نفر خدمات بينايي دريافت كردند .

قدمي ادامه داد : در بخش شنوايي 1049 نفر شنوايي يك طرفه داشته اند كه براي 878 نفر سمعك تجويز شد همچنين 223 نفر هم ناشنواي كامل بودند كه در كل 14 هزار و 998 نفر خدمات گرفتند .