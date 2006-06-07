ديدار رئيس جمهوري تركيه با نخست وزير رژيم اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع رسمي اسرائيلي اعلام كردند كه احمد نجدت سزر رئيس جمهوري تركيه صبح امروزسفر به تل آويو را آغاز كرد.



وزارت خارجه اسرائيل اعلام كرد كه موشه كاتساف(رئيس رژيم اسرائيل) از نجدت سزر استقبال خواهد كرد.



رئيس جمهوري تركيه قرار است به مقر كنيست(پارلمان رژيم اسرائيل) برود و در ادامه از يادبود هولوكاست در بيت المقدس اشغالي بازديد كند.

وي همچنين قرار است عصرامروز با ايهود اولمرت نخست وزير رژيم اسرائيل ديدرا و گفتگو كند.



ديدار با داليا ايتسيك رئيس كنيست و تسبي ليوني وزير امورخارجه رژيم اسرائيل و نيز بنيامين نتانياهو رئيس حزب ليكود(حزب مخالفت دولت) ديدار و گفتگو كند.

نجدت سزر قرار است فردا پنجشنبه به رام الله برود و با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار كند.