روز شمار قيام پانزده خرداد 1342

خبرگزاري مهر - گروه سياسي : تركيب روزنوشت هاي "مطبوعات " با اسناد محرمانه "ساواك" ، تلفيقي بديع و ابتكاري از "پيدا" و "پنهان" تاريخ است كه احد گودرزياني ، محقق و پژوهشگر ، با اين سبك جالب تحولات مربوط به قيام تاريخي 15 خرداد 1342 را به رشته تحرير درآورده است.

كتاب روز شمار15 خرداد 42 كه به سفارش دفتر ادبيات انقلاب اسلامي ، تدوين شده است ، توسط انتشارات "سوره مهر" ، منتشر شده و به اصحاب قلم و فرهنگ و دوستداران تاريخ معاصر كشورمان عرضه شده است.

دربخشي ديگر ازمقدمه، كتاب را چنين معرفي كرده است:" روز شمار 15 خرداد مي خواهد فاصله بين دو حافظه عمومي و خاص را طي كند، اين كار از نخستين روزهاي سال 1376 آغاز و منابع موجود توسط همكاران واحد تدوين تاريخ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري در قالب "طرح تحقيقاتي 15 خرداد 42" جستجو و يادداشت برداري شد.

روز شمار 15 خرداد مي خواهد فاصله بين دو حافظه عمومي و خاص را طي كند، اين كار از نخستين روزهاي سال 1376 آغاز و منابع موجود توسط همكاران واحد تدوين تاريخ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري در قالب "طرح تحقيقاتي 15 خرداد 42" جستجو و يادداشت برداري شد

به گزارش مهر، نگارنده با بررسي دقيق منابع كه دو روزنامه "كيهان و اطلاعات" از مهمترين منابع رسمي آن هستند و منابع خارجي بستر حادثه پانزده خرداد را از دوسال قبل از وقوع آن بررسي كرده است و دراين بررسي دقيق كوچكترين اخبار چون " هزينه 754 ميليون ريالي تكميل فردوگاه مهرآباد تهران " هم براي نشان دادن وضعيت سياسي -اقتصادي آن روزگار، از قلم نيفتاده است. جلد اول "روزشمار15 خرداد" با شمارگان 1650 نسخه در476 صفحه ودرشش فصل با عناوين " مقدمه، فروردين، ارديبشهت، خرداد، نمايه و كتابنامه" تاليف شده است.ايجاد فهرست اعلام -نمايه- با شرح مختصر زندگي هريك از رجال سياسي كه نامشان در كتاب آمده است، اين كتاب را براي نسل جوان، بسيار جذاب تر و مفيد تر كرده است.

شروع دهه چهل شمسي، مصادف با بروز تحولات مهمي در عرصه سياست ايران بود، گسترش نفوذ روافزون سياسي -فرهنگي آمريكا در ايران، كنار رفتن رجال قديمي كه از دوران مشروطيت و پس از آن بر جاي مانده بودند و ورود تيپ جديدي از رجال سياسي به عرصه مديريت كشور، آغازجاه طلبي هاي شاه و...را مي توان ازمهمترين رويدادهاي سالهاي شروع دهه چهل شمسي توصيف كرد.

به گزارش "مهر" ، يكي ازنقاط قوت كتاب فوق اين است كه براي بررسي حادثه قيام پانزده خرداد 1342، چون بسياري از مدل ها كليشه اي ، بصورت "اسلايدي" و تك بعدي به حوادث تاريخي نگاه نكرده و بر اساس يك تحقيق كلاسيك به بررسي بستر و پشتوانه اجتماعي-سياسي يك رويداد تاريخي پرداخته است.

اين كتاب از اول فرودين 1340 ، و شروع بيماري آيت الله العظمي بروجردي و ارتحال ايشان ،آغازشده وحوادثي چون اعتراض و تظاهرات و اعتصاب دانشجويان ، معلمان و كارمندان و كارگران، انتقال نخست وزيري از شريف امامي به علي اميني، انحلال مجلس سنا و شوراي ملي ، تاسيس نهضت آزادي و ميتينگ جبهه ملي، بازداشت چهره هاي نظامي به اتهام فساد مالي، فعاليت جمعيت هاي زنان و سرانجام "آغاز اصلاحات ارضي" را در برمي گيرد.

درمقدمه اين كتاب مي خوانيم : هرچه از يك حادثه تاريخي فاصله مي گيريم، نگاه به آن دستخوش تغيير و حتي تحول مي شود،15 خرداد 1342 يك روزتاريخي براي نهضت اسلامي مردم ايران است، درحافظه عمومي ايرانيان، اين مناسبت با چند شاخصه شناخته مي شود، سحنراني مهم امام خميني، دستگيري ايشان و شهادت گروهي از طرفداران امام، جستجوي دقيق درحافظه خاص اين واقعه نيز در نهايت به اين چند ويژگي مي رسد، اما با حاصلي ماندگار كه نقش واقعه را در مرور زمان نازه نگه مي دارد.

در خصوص منابع استفاده شده در تدوين اين كتاب، گفته شده است: منابع داخلي و خارجي اين روزشمار در قالب كتاب، نشريات، مطبوعات و اسناد بود كه منابع خارجي بعد ازترجمه به فارسي و ازطريق جستجو دركتابخانه ها وشبكه اينترنت گرد آمد،بررسي منابع و كسب اطمينان از اينكه همه منابع موجود درباره حوادث خرداد 42 و قبل و بعد آن، ديده شده است، 5 سال طول كشيد.

...آخرين جمله اي كه بر زبان آيت الله بروجردي جاري شد اين بود كه خطاب به پزشكان و اطرافيان كه مشغول تلاش بودند، فرمودند: "مرگ است...مرگ...رها كنيد، ياالله، لااله الا الله

در روزنوشت پنجشنبه 10 فروردين 1340 مي خوانيم : ساعت شش صبح امروز، حضرت آيت الله العظمي بروجردي به پزشكاني كه مراقب حال ايشان بودند، فرمودند: بياييد صبحانه را با هم بخوريم، ايشان تا ساعت هفت صبح مي خنديدند وشوخي مي كردند. براي آنكه پزشكان ازكسالت درآيند، فرمودند:مي دانيد چرا شكم شما اطبا، روز به روز بزرگتر مي شود؟ علتش اين است كه شما دربيمارستانها گوشت جوجه را خودتان مي خوريد و آب آن را به بيماران مي دهيد! اندكي بعد ازساعت هفت صبح، بعد ازنوشيدن چاي ، حال تهوع به حضرت آيت الله دست داد...بلافاصله تزريقات وماساژ قلب وتحريكات عصبي را شروع كرديم، ولي متاسفانه ديگرفايده اي نبخشيد ...آخرين جمله اي كه بر زبان آيت الله بروجردي جاري شد اين بود كه خطاب به پزشكان و اطرافيان كه مشغول تلاش بودند، فرمودند: "مرگ است...مرگ...رها كنيد، ياالله، لااله الا الله"

يكي از نكات مهمي كه مخاطب در لابلاي صفحات اول اين كتاب متوجه آن مي شود، تلاش محمدرضا پهلوي براي بسترسازي به منظور انجام اصلاحات مورد نظر آمريكا در ايران است، يكي از مهمترين نمودهاي اين حركت، تلاش شاه براي انتقال مرجعيت بعد از رحلت آيت الله بروجردي از "قم به نجف " است، شاه بر اساس يك عرف قديمي ، تلگراف تسليت فوت آيت الله بروجردي را به آيت الله حكيم در عراق فرستاد تا نقطه ثقل مرجعيت را به عراق منتقل كند و از پيامدهاي وجود يك مرجعيت قوي و موثر در داخل ايران جلوگيري كند.