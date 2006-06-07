سمفوني انرژي صلح آميز هسته اي اجرا مي شود

مدير توليد و نمونه سازي دفتر امور موسيقي در گفت و گوبا خبرنگار موسيقي مهر با بيان اين مطلب گفت : اركستر سمفونيك تهران با رهبرميهمان، لوريس چكناوريان طي سه شب درهفته دولت سمفوني انرژي هسته اي را به اجرا مي گذارد.

گلكارزاده در ادامه افزود : كارهاي هماهنگي شركت اركستر سمفونيك در" جشنواره اسنابروك آلمان" نيزكه مرداد ماه سال جاري در اين كشور برگزار مي شود انجام شده است واميدواريم برنامه اركستردر اين جشنواره به خوبي اجرا شود.

وي يادآورشد كه نادر مشايخي، رهبرثابت اركستر سمفونيك تهران به دليل عهده دار شدن رهبري ميهمان چند اركستردر آلمان و فرانسه براي مدت كوتاهي جاي خود را به "لوريس چكناوريان" خواهد داد تا سمفوني انرژي هسته اي در تهران به خوبي برگزار شود .

گفتني است اركستر سمفونيك تهران هفته گذشته دو اجرا به رهبري نادر مشايخي - رهبرثابت اركستر سمفونيك تهران- رادر تالار وحدت تهران به نمايش گذاشت.