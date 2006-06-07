فرهادكاظمي با سياست هاي باشگاه همخوان است/ از زحمات ضيايي قدرداني مي كنيم

عباس مرادي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت:ما براي انتخاب سرمربي جديد پنج گزينه را مدنظر داشتيم كه سه تاي از آنها داخلي و دوتا خارجي بودند.

وي افزود: سياست باشگاه صباباتري در اين فصل از رقابت ها بر پايه سازندگي و جوانگرايي بنا شده و يكي از علل اصلي انتخاب كاظمي به عنوان سرمربي ، سازنده بودن اين مربي است.

سرپرست صباباتري در ادامه تصريح كرد: قرارداد ما با آقاي كاظمي طبق توافقي كه صورت گرفته برايش زمان تعيين نشده است و اميدواريم بتوانيم تا سال هاي سال به همكاري با يكديگر ادامه دهيم.

مرادي در پايان ضمن قدرداني از زحمات محمدحسين ضيايي گفت: ضيايي زحمات فراواني براي صباباتري كشيد و اين تيم را جزو چهار تيم برتر كشور قرار داد. ما از اين مربي قدرداني مي كنيم و اميدواريم با صحبت هايي كه با اين مربي انجام مي شود بتوانيم همچنان به همكاري خود با او ادامه دهيم.