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۱۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۳۰

قائم مقام باشگاه صباباتري در گفت وگو با "مهر":

فرهادكاظمي با سياست هاي باشگاه همخوان است/ از زحمات ضيايي قدرداني مي كنيم

فرهادكاظمي با سياست هاي باشگاه همخوان است/ از زحمات ضيايي قدرداني مي كنيم

باشگاه صباباتري براي انتخاب مربي جديد سياست هايي را دنبال مي كرد كه فرهاد كاظمي نسبت به ساير گزينه ها همخواني بيشتري با اين سياست ها داشت.

عباس مرادي در گفت و گو با خبرنگار "مهر"  ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت:ما براي انتخاب سرمربي جديد پنج گزينه را مدنظر داشتيم كه سه تاي از آنها داخلي  و دوتا خارجي بودند. 

وي افزود: سياست باشگاه صباباتري در اين فصل از رقابت ها بر پايه سازندگي و جوانگرايي بنا شده و يكي از علل اصلي انتخاب كاظمي به عنوان سرمربي ، سازنده بودن اين مربي است.

سرپرست صباباتري در ادامه تصريح كرد: قرارداد ما با آقاي كاظمي طبق توافقي كه صورت گرفته برايش زمان تعيين نشده است و اميدواريم بتوانيم تا سال هاي سال به همكاري با يكديگر ادامه دهيم.

مرادي در پايان ضمن قدرداني از زحمات محمدحسين ضيايي گفت: ضيايي زحمات فراواني براي صباباتري كشيد و اين تيم را جزو چهار تيم برتر كشور قرار داد. ما از اين مربي قدرداني مي كنيم  و اميدواريم با صحبت هايي كه با اين مربي انجام مي شود بتوانيم همچنان به همكاري خود با او ادامه دهيم.

کد مطلب 336399

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