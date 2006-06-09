علي اكبرهاشميان درگفتگو با خبرنگار اقصادي خبرگزاري "مهر" اظهارداشت: بورس فلزات تهران در مورد ورود يا عدم ورود سيمان به بورس موضع خاصي ندارد و تابع تصميمات دولت است .

وي خاطرنشان كرد: در مورد ورود سيمان به بورس فلزات، ما آمادگي كامل براي پذيرش آن را داريم ولي در اين خصوص تابع نظر دولت هستيم .

وي با اشاره به اينكه قيمت تمام شده سيمان در طرح هاي جديد كه راه اندازي مي شوند عملا بيش از قيمت تثبيت شده دولتي است ، گفت: چنانچه فكري براي اصلاح قيمت فروش سيمان نشود طرح هاي در دست اجرا دچار وقفه خواهند شد و سرمايه گذاران انگيزه اي براي تكميل طرح هاي خود نخواهند داشت.

هاشميان تصريح كرد: به اين ترتيب، عدم ورود سيمان به بورس فلزات موجب مي شود طرح هايي كه قرار است در آينده به بهره برداري برسد، دچار وقفه شود .

دبير كل بورس فلزات تهران اظهار داشت : با توجه به اينكه 35 درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار متعلق به شركت هاي سيماني است در نتيجه ورود سيمان به بورس فلزات مي تواند اثرات مثبتي را در بازار بورس اوراق بهادار برجاي بگذارد.

وي در ادامه ورود سيمان به بورس فلزات را موجب كشف قيمت ذاتي آن دانست و گفت : ورود سيمان به بورس فلزات هم در جهت منافع مصرف كننده است وهم در جهت منافع توليد كننده .

دبيركل بورس فلزات ورود سيمان به بورس فلزات را موجب تعادل عرضه وتقاضا در كشور عنوان كرد واظهار داشت:‌ اين مسئله موجب مي شود كه قيمت سيمان در بازار رقابتي شود.