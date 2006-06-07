سازمان محيط زيست 6 ماه به وزارت نفت فرصت داد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، فاطمه واعظ جوادي در حاشيه مراسم اعطاي جايزه ملي محيط زيست در جمع خبرنگاران افزود: طبق قانون مديريت پسماندها تمام سازمانها و صنايع توليدكننده پسماندهاي ويژه، موظف به امحاي آن هستند كه وزارت نفت نيز بايد هر چه زودتر برنامه‌هاي خود دراين زمينه را اعلام كند.

وي افزود: هر نوع فعاليت صنعتي و معدني با خود پسماند دارد درفعاليت هاي نفتي لجن نفتي توليد مي ‌شود و وزارتخانه متبوع در حال حاضر اين پسماندها را در حوضچه‌هاي عايقي كه محتويات آن وارد آب زيرزميني نمي ‌شود جمع ‌آوري مي ‌كند و بايد از تكنولوژي ‌هاي روز دنيا براي مديريت آن استفاده كرد.

جوادي در بخش ديگري از اين مصاحبه در خصوص گونه هاي در معرض انقراض گفت: هم اكنون در كشور 3 درناي سيبري وجود دارد كه در زمستانها به فريدون‌كنار مي ‌آيند و متاسفانه به شدت تعداد آنها پايين آمده است.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد : كاهش تعداد درناي سيبري مربوط به شكار نيست بلكه تغذيه اين پروندگان از آفت كش ها در مزارع كشاورزي، علت كاهش آنان است.