آثار جديدي از روشن روان منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، روشن روان از ذكر نام قطعات اين آلبوم خودداري كرد و توضيحات بيشتر درباره آن را به فرصتي ديگر موكول كرد.

همچنين نخستين جلد از كتاب سه جلدي "هارموني جامع كاربردي" اين آهنگساز، به زودي توسط انتشارات "سرود" به بازار كتاب موسيقي خواهد پيوست. وي جلدهاي دوم و سوم"هارموني جامع كاربردي" را پس از بازبيني و ويرايش منتشر خواهدكرد.

به گفته روشن روان "هارموني جامع كاربردي" اولين و تنها كتاب هارموني است كه در ايران تاليف شده واز جمله ويژگي هاي آن توجه به كاربرد هارموني در آهنگسازي است.

اين آهنگساز در اثر مورد اشاره هارموني را از ابتدا تا شروع موسيقي "آتنال" در قرن 20 پي گيري كرده است.

مديرعامل خانه موسيقي ، علاوه بر اين درصدد انتشار تدريجي مجموعه آثار خود در حوزه موسيقي فيلم است ؛ موسيقي فيلم هاي "سفر به هيدالو" و "تولد يك پروانه" از جمله ساخته هاي وي هستند كه به زودي به انتشار خواهند رسيد.

روشن روان در حال حاضر مشغول ساخت موسيقي براي فيلم "روياي خيس" به كارگرداني پوران درخشنده است.

لازم به توضيح است كه انتخابات دوره جديد هيات مديره خانه موسيقي 28خردادماه سال جاري برگزار مي شود وروشن روان علي رغم انتخابش به عنوان رييس هيات مديره كانون آهنگسازان ، از حضور در هيات مديره اصلي و قبولي مديرعاملي اين خانه سر باز زده وتاكنون نامزدي اش رانيزاعلام نكرده است.وي رسيدن به كارهاي نيمه كاره و توليد آثار هنري را انگيزه دوري اش از كارهاي اجرايي اعلام كرده است.