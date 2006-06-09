۱۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۲۱

توسط پزشكان انگليسي :

نخستين پيوند قلب تپنده انجام شد

نوع پيشرفته اي از عمل پيوند قلب براي نخستين بار در بريتانيا انجام شد. پزشكان در اين عمل قلب دهنده را در حالي كه مي تپيد، به بدن بيمار پيوند زدند كه اين امر امكان انجام عمل پيوند قلب را در هر سال تا دو برابر افزايش مي دهد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، بيمار 58 ساله اي كه اين عمل روي وي انجام شده، اكنون در حالت بهبود به سر مي برد و به زودي مرخص خواهد شد.

در اين نوع  پيوند كه پيش از اين تنها 3 بار در آلمان انجام شده، قلب دهنده درون دستگاهي به تپش ادامه مي دهد و با استفاده از خون تغذيه مي شود.

پيوندهاي رايج قلب شامل نگهداري قلب دهنده درون يخ است، اما با روش جديد مي توان قلب دهنده را تنها پس از گذشت 4 تا 6 ساعت به بدن گيرنده پيوند زد. تاكنون بيشترين زماني كه قلب انسان درون دستگاه تپيده، 5 ساعت و نيم بوده است.

در اين روش جراحان قادر خواهند بود قبل از جاي دادن قلب دهنده درون بدن گيرنده، عملكرد آن را كنترل كنند.

در اين عمل كه در بيمارستان "پاپ ورست" كمبريج انجام شد، پروفسور "راسن گارد" عمل پيوند را در شرايط به اصطلاح "راكد" انجام داد. قلب دهنده درون دستگاهي مي تپيد ، اما فعاليت سختي نداشت. اين جراح به همراه همكارانش قلب را به مدت 10 الي 15 دقيقه در شرايط كاري قرار دادند تا وضعيت پمپاژ كامل را روي آن آزمايش كنند.

در حال حاضر يكصد و 6 نفر در بريتانيا درانتظار پيوند قلب و 44 نفر در انتظار پيوند قلب و ريه به سر مي برند. در سال 2005 تعداد 139 پيوند قلب و 7 پيوند قلب و ريه انجام شد.

