توسعه ایران به روایت ۵ سفیر خارجی

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، سفرا و کارداران ۲۹ کشورخارجی منطقه، آسیا، اروپا ، افریقا و آمریکای لاتین طی دو روز از توانمندی‌های صنعتی و گردشگری استان مرکزی در شهرهای اراک ، ساوه، زرندیه ، محلات، دلیجان و خمین بر گسترش همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای خود تاکید کردند.

در حاشیه این سفر ایم هونگ جوی سفیر کره جنوبی در ایران به خبرنگار مهر گفت: ایران دارای روابط خوبی با کره جنوبی است و باتوجه به استعدادها و توانمندی‌های استان مرکزی این روابط می تواند افزایش یابد.

وی تصریح کرد : سفر دوروزه به استان مرکزی ما را با زوایای دیگر توسعه در ایران آشنا کرد که می تواند در ایجاد فرصت های جدید تجاری مفید باشد.

همچنین سفیر الجزایر گفت : الجزایر سعی در افزایش روابط خود با ایران دارد و ایران را کشوری موفقی می داند .

محمد امین افزود : تلاش می کنیم توانمندی‌های صنعتی ایران را به کشور خود برای افزایش سطح روابط معرفی کنیم.

سحر صالح سفیر برونه ای نیز به خبرنگار مهر گفت: بازید از مناطق صنعتی ایران در استان مرکزی نشان داد که سطح روابط کشورهای فیمابین می تواند در سطح بالاتری ارتقاء یابد.

وی افزود : زمینه‌ها برای افزایش روابط ایران و برونه ای در بخش‌های صنعتی، گردشگری، فرهنگی و آموزشی فرهام شده است.

صالح با تاکید بر اینکه ما می توانیم روابطمان را گسترش دهیم تصریح کرد: زمینه خوبی برای اعزام دانشجو از برونه ای به مراکز آموزشی ایران وجود دارد .

وی افزود: توانمندی‌ها و قابلیتهای صنعتی و گردشگری استان مرکزی می تواند زمینه مناسبی برای افزایش روابط ایران و برونه ای باشد و ما در این مسیر تلاش می کنیم.

سفیر جمهوری یمن نیز گفت: استان مرکزی دارای قابلیت‌های خوبیدر زمینه صنعتی ، کشاورزی در قالب گل و گیاه و گردشگری است که می تواند عاملی برای افزایش روابط بین ایران و یمن را فارهم کند.

وی با تشکر از مسئولان استان مرکزی و وزارت امور خارجه افزود:به جز بع کشاورزیو صنعتی زمینه گسترش روابط فرهنگی بیسن استان و یمن وجود دارد.

سفیر یمن با تاکید بر اینکه برای افزایش روابط ایران و یمن تلاش می کند، افزود: در حال حاضر روابط تجار ایرانی ویمنی مناسب است امام با توجه به واقعیت‌های موجود این روابط قابیلت افزایش را دارد.

این مقام مسئول یمنی، قراردادهای جدیدی بین ایران و یمن در زمینه های الکترونیک و مکانیک در حال ساماندهی است که در آینده مشخص می شود.

همچنین سفیر آرژانتین به خبرنگار مهر گفت: با زدید از استان مرکزی نشان داد ایران دارای قابلیت‌های چشمگیری در بخش‌های مختلف خود است و همسن آشنایی ها می تواند زمینه افزایش سطح ارتباطات کشورهای را فراهم کند.

وی تصریح کرد: استان مرکزی دارای توانمندی‌های ویژ ه ای است که ما تلاش می کنیم با انتقال آن به کشورهای خود روابط تجاری و اقتصادی خود را افزایش دهیم.

سفیر آرژانتین افزود : استان مرکزی دارای توانمندی‌های خوبی در زمینه صنعت، کشاورزی و توریستی است که با توجه به نزدیکی با پایتخت ایران می تواند سطح روابط خود را توسعه دهد و مورد توجه کشورهای خارجی باشد.

سفراو کارداران ۲۹ کشور خارجی ضمن بازدید از توانمندی‌های استان مرکزی در تک گفتارهای خود از توانمندی‌های صنعتی، پتروشیمی ، گردشگری و کشاورزی استان مرکزی استقبال کردند.