  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ خرداد ۱۳۸۵، ۸:۴۸

مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است

آفرينش:
آخرين حذفيات منابع آزمون دوره هاي فراگير
رئيس كل ديوان عدالت اداري: بسياري از احكام ديوان عدالت اداري اجرا نشده است
پيش نويس پيشنهادهاي گروه 1+5 به ايران

اعتماد:
گفتگوي ملت ها با زبان فوتبال
گزارش رئيس جمهور به ملت
لاريجاني: در صورت تغيير رفتار آمريكا مانعي براي گفتگو نداريم

اعتماد ملي:
اميدواري غرب به پاسخ مثبت تهران 
رئيس ديوان محاسبات: با دولت احمدي نژاد بايد بيشتر از دولتهاي گذشته همكاري كرديم
كريمي دوباره مصدوم شد

ابرار:
متن كامل مجموعه پيشنهاد هسته اي اروپا به ايران
آيت الله صانعي: اگر مرد ببينند دين وسيله اعمال قدرت شده از اسلام روي گردان مي شوند
لاريجاني: در صورت تغيير رفتا رآمريكا، مانعي براي مذاكره نداريم

 اسرار:
ضايعات محصولات كشاورزي ايران به ميزان نياز 15 ميليون نفر
افشاي محتواي بسته تشويقي گروه 1+5 به ايران
دختران به دليل عدم موقعيت ازدواج به دانشگاه مي روند

ابتكار:
نان 20 درصد گران مي شود
رضايت بوش از واكنش ايران
15 ميليون كودك يتيم سوغات HIV

اقتصاد پويا :
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري ايران:  حجم تجارت خارجي ايران 80 درصد رشد كرده است
رئيس جمهور:افرادي كه به اموال بيت المال دست درازي مي كنند نبايد در دولت جايي داشته باشند
پخت كباب كوبيده 11 متري به سلامتي ملي پوشان فوتبال

پول:
بهاي نفت، موضوع اول نشست فرداي گرو ه8  
خانه هاي عراق با برق ايران روشن مي شود
آتش چاههاي گاز كنگان شايد تا 20 روز ديگر ادامه يابد

جام جم:
گشوده شدن تونل رسالت پس از 9 سال انتظار
استان قزوين امروز ميزبان رئيس جمهور
فردا، تب فوتبال جهان را مي گيرد

جمهوري اسلامي:
مدير كل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي: سياست هاي آمريكا عليه ايران اثر معكوس دارد
رئيس جمهور عملكرد 45 روز گذشته دولت را تشريح كرد
رئيس جمهور و هيئت وزيران امروز به قزوين مي روند

جوان:
افزايش چشمگير دماي هوا در هفته آينده
رئيس جمهور: مفسدان اقتصادي آبرويي ندارند كه حفظ شود
درخواست مذاكره آمريكا پاسخ خاكستري ايران

جهان صنعت :
نمايشگاه خودرو امسال تخصصي مي شود
2300 ميليارد تومان زيان ضايعات محصولات كشاورزي
آثار منفي افزايش دستمزدها

حيات نو:
آيت الله جوادي آملي: قم از نظر سياسي جرم خيز است
احمدي نژاد : هيچ كس نبايد خود را فوق قانون بداند
برخورد قاطع با عاملان حادثه قم

خراسان :
گزارش هاي رسانه اي از محتواي پيشنهاد 1+5 به ايران
رئيس جمهور: كساني كه به بيت المال دست درازي مي كنند آبرويي ندارند كه حفظ شود
رازيني خبر داد: شهرداري ، آموزش و پرورش و تامين اجتماعي سه ارگان پرشكايت

خبر:
گزارش رئيس جمهور به مردم
رئيس جمهور در جمع مديران ديوان محاسبات: دستگاههاي نظارتي، امين دولت هستند
وزير مسكن و شهرسازي : تقديم طرح جامع مسكن تا يك ماه آينده به دولت

دنياي اقتصاد:
كارنامه 45 روزه دولت به روايت رئيس جمهور
تغيير رئيس كل بيمه مركزي ايران
نرخ تورم هزار درصد!

سياست روز:
بيم مستمندان از موج دوباره تورم؛ نان گران مي شود
آموزش و پرورش و شهرداري در صدر شكايت هاي مردمي
دكتر احمدي نژاد در همايش مديران ديوان محاسبات كشور: تخلفات بزرگ را در غوغاي تخلفات كوچك رها نكنيد

شرق:
گمانه زني درباره محتواي پيشنهاد اروپا
راهنماي كامل جام جهاني 2006 آلمان
ميان وزارت نفت و سپاه پاسداران منعقد شد ؛ قرارداد بزرگ

عصر اقتصاد:
اشتغال 100 راننده زن در تاكسي بي سيم
توافق براي افزايش قيمت نان
داروي تالاسمي سهميه بندي شد

كيهان:
گاز عسلويه به سيستان و بلوچستان مي رسد
احمدي نژاد : هيچ كس نبايد خود را فوق قانون بداند
تغيير رئيس كل بيمه مركزي پس از 11 سال

كارگزاران:
جشن فوتبال، فردا در مونيخ
لاريجاني و بوش چراغ سبز نشان دادند: آمادگي ايران و آمريكا براي مذاكره
نان گران مي شود
خندق دور بغداد

كارو كارگر:
بوش: از رويكرد تهران در قبال پيشنهادهاي اروپا استقبال مي كنيم
نان 20 درصد گران مي شود
اجتماع كارگران كارخانه رحيم زاده در خانه كارگر اصفهان

همبستگي:
 رانت 1000 ميليارد توماني سيمان
متن كامل پيشنهادات غرب
تب جام جهاني دنيا را فرا مي گيرد
جام جهاني فوتبال در همبستگي

همشهري:
گزارش اقتصادي رئيس جمهوري
هشدار به شهروندان! فريب گدايان شيك پوش را نخوريد
فردا، آغاز جام جهاني در مونيخ

هدف و اقتصاد:
رئيس جمهور: دولت مراقب ريال به ريال بيت المال است
آتش چاه 23 كنگان مهار شد
درآمدهاي دولت ايران از مرز 573 ميليارد ريال خواهد گذشت

کد مطلب 336635

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها