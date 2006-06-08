مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

آخرين حذفيات منابع آزمون دوره هاي فراگير

رئيس كل ديوان عدالت اداري: بسياري از احكام ديوان عدالت اداري اجرا نشده است

پيش نويس پيشنهادهاي گروه 1+5 به ايران



اعتماد:

گفتگوي ملت ها با زبان فوتبال

گزارش رئيس جمهور به ملت

لاريجاني: در صورت تغيير رفتار آمريكا مانعي براي گفتگو نداريم



اعتماد ملي:

اميدواري غرب به پاسخ مثبت تهران

رئيس ديوان محاسبات: با دولت احمدي نژاد بايد بيشتر از دولتهاي گذشته همكاري كرديم

كريمي دوباره مصدوم شد

ابرار:

متن كامل مجموعه پيشنهاد هسته اي اروپا به ايران

آيت الله صانعي: اگر مرد ببينند دين وسيله اعمال قدرت شده از اسلام روي گردان مي شوند

لاريجاني: در صورت تغيير رفتا رآمريكا، مانعي براي مذاكره نداريم

اسرار:

ضايعات محصولات كشاورزي ايران به ميزان نياز 15 ميليون نفر

افشاي محتواي بسته تشويقي گروه 1+5 به ايران

دختران به دليل عدم موقعيت ازدواج به دانشگاه مي روند



ابتكار:

نان 20 درصد گران مي شود

رضايت بوش از واكنش ايران

15 ميليون كودك يتيم سوغات HIV

اقتصاد پويا :

رئيس كل سازمان سرمايه گذاري ايران: حجم تجارت خارجي ايران 80 درصد رشد كرده است

رئيس جمهور:افرادي كه به اموال بيت المال دست درازي مي كنند نبايد در دولت جايي داشته باشند

پخت كباب كوبيده 11 متري به سلامتي ملي پوشان فوتبال



پول:

بهاي نفت، موضوع اول نشست فرداي گرو ه8

خانه هاي عراق با برق ايران روشن مي شود

آتش چاههاي گاز كنگان شايد تا 20 روز ديگر ادامه يابد



جام جم:

گشوده شدن تونل رسالت پس از 9 سال انتظار

استان قزوين امروز ميزبان رئيس جمهور

فردا، تب فوتبال جهان را مي گيرد

جمهوري اسلامي:

مدير كل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي: سياست هاي آمريكا عليه ايران اثر معكوس دارد

رئيس جمهور عملكرد 45 روز گذشته دولت را تشريح كرد

رئيس جمهور و هيئت وزيران امروز به قزوين مي روند



جوان:

افزايش چشمگير دماي هوا در هفته آينده

رئيس جمهور: مفسدان اقتصادي آبرويي ندارند كه حفظ شود

درخواست مذاكره آمريكا پاسخ خاكستري ايران



جهان صنعت :

نمايشگاه خودرو امسال تخصصي مي شود

2300 ميليارد تومان زيان ضايعات محصولات كشاورزي

آثار منفي افزايش دستمزدها

حيات نو:

آيت الله جوادي آملي: قم از نظر سياسي جرم خيز است

احمدي نژاد : هيچ كس نبايد خود را فوق قانون بداند

برخورد قاطع با عاملان حادثه قم

خراسان :

گزارش هاي رسانه اي از محتواي پيشنهاد 1+5 به ايران

رئيس جمهور: كساني كه به بيت المال دست درازي مي كنند آبرويي ندارند كه حفظ شود

رازيني خبر داد: شهرداري ، آموزش و پرورش و تامين اجتماعي سه ارگان پرشكايت



خبر:

گزارش رئيس جمهور به مردم

رئيس جمهور در جمع مديران ديوان محاسبات: دستگاههاي نظارتي، امين دولت هستند

وزير مسكن و شهرسازي : تقديم طرح جامع مسكن تا يك ماه آينده به دولت



دنياي اقتصاد:

كارنامه 45 روزه دولت به روايت رئيس جمهور

تغيير رئيس كل بيمه مركزي ايران

نرخ تورم هزار درصد!



سياست روز:

بيم مستمندان از موج دوباره تورم؛ نان گران مي شود

آموزش و پرورش و شهرداري در صدر شكايت هاي مردمي

دكتر احمدي نژاد در همايش مديران ديوان محاسبات كشور: تخلفات بزرگ را در غوغاي تخلفات كوچك رها نكنيد



شرق:

گمانه زني درباره محتواي پيشنهاد اروپا

راهنماي كامل جام جهاني 2006 آلمان

ميان وزارت نفت و سپاه پاسداران منعقد شد ؛ قرارداد بزرگ



عصر اقتصاد:

اشتغال 100 راننده زن در تاكسي بي سيم

توافق براي افزايش قيمت نان

داروي تالاسمي سهميه بندي شد



كيهان:

گاز عسلويه به سيستان و بلوچستان مي رسد

احمدي نژاد : هيچ كس نبايد خود را فوق قانون بداند

تغيير رئيس كل بيمه مركزي پس از 11 سال



كارگزاران:

جشن فوتبال، فردا در مونيخ

لاريجاني و بوش چراغ سبز نشان دادند: آمادگي ايران و آمريكا براي مذاكره

نان گران مي شود

خندق دور بغداد



كارو كارگر:

بوش: از رويكرد تهران در قبال پيشنهادهاي اروپا استقبال مي كنيم

نان 20 درصد گران مي شود

اجتماع كارگران كارخانه رحيم زاده در خانه كارگر اصفهان



همبستگي:

رانت 1000 ميليارد توماني سيمان

متن كامل پيشنهادات غرب

تب جام جهاني دنيا را فرا مي گيرد

جام جهاني فوتبال در همبستگي

همشهري:

گزارش اقتصادي رئيس جمهوري

هشدار به شهروندان! فريب گدايان شيك پوش را نخوريد

فردا، آغاز جام جهاني در مونيخ



هدف و اقتصاد:

رئيس جمهور: دولت مراقب ريال به ريال بيت المال است

آتش چاه 23 كنگان مهار شد

درآمدهاي دولت ايران از مرز 573 ميليارد ريال خواهد گذشت