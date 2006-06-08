هزينه هاي دستگاه قضائي با مجازات هاي جايگزين كاهش مي يابد

دكتر قاسم شعباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : مجازات هاي جايگزين مي تواند آثار ارزشمند اجتماعي و اقتصادي بسياري براي مجرمان به همراه داشته باشد و در صورتي كه مجازات جايگزين به درستي طراحي و اجرا شود عامل موثري در كنترل مجرمان خواهد بود .

وي افزود : گرچه مسئولان دستگاه قضائي و كارشناسان بر مجازات هاي جايگزين تاكيد مي كنند اما در صورتي كه مجازات ها جنبه بازدارنده از جرم نداشته باشد ارزش مجازات ها را تا حد بسياري كاهش خواهد داد.

شعباني گفت :نگهداري هر فرد در زندان هزينه سنگيني براي دستگاه قضائي دارد بنابراين استفاده از مجازات نقدي و به طور كلي جايگزين، هزينه هاي قوه قضائيه را كاهش و در مقابل بر درآمد آن مي افزايد .

استاد دانشكده حقوق تهران اظهار داشت : قوه قضائيه از محل درآمد مجازات هاي نقدي مي تواند برنامه ها و اهداف خود را اجرا كند و اين امر تا حدودي كمبود بودجه قوه قضائيه را رفع خواهد كرد .



