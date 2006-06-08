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۱۸ خرداد ۱۳۸۵، ۸:۱۹

طرح تردد نوبتي خودروها بايد در تابستان متوقف شود

طرح تردد نوبتي خودروها بايد در تابستان متوقف شود

اجراي طرح تردد نوبتي خودروها اگر استمرار يابد پس از مدت زمان كوتاهي شاهد افزايش خودروها بوده و ديگر زوج و فرد پاسخگو نبوده و بايد بر اساس روزهاي هفته محدوديت ايجاد كرد.

مجيد شفيع پور ، استاد دانشگاه ، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود: بر اساس نظريه هاي علمي تدابيري چون تردد نوبتي خودروها به عنوان يك مسكن و يك شوك كاركردي در نظام حمل و نقل مرتبط با محيط زيست اطلاق مي شود كه براي دوره هاي زماني كوتاه و مشخص با گروه هاي مخاطب محدود اعمال مي شود.

وي با اشاره به معضلات اجتماعي و حقوقي اين طرح گفت: اجراي چنين طرح هايي بدون تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي، مضرات زيادي را به همراه دارد .

اين استاد و محقق دانشگاه اضافه كرد: در صورت اجراي مستمرطرح ، پس از مدتي به دليل افزايش خودروها، تردد نوبتي بايد فراتر از زوج و فرد اجرا شود به طور مثال خودروهاي شماره يك روزهاي اول هر هفته و به همين ترتيب  براساس هر روز تردد نوبتي خواهد شد.

وي همچنين بر توقف طرح در ايام تابستان تاكيد كرد و گفت: بر اساس آخرين بر آوردها حدود يك سوم سفرهاي شهروندان تحصيلي است و در فصل تابستان با حذف اين تعداد سفر ، ديگر ضرورتي به اجراي طرح تردد نوبتي خودروها نيست.
 

کد مطلب 336637

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