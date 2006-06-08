طرح تردد نوبتي خودروها بايد در تابستان متوقف شود

مجيد شفيع پور ، استاد دانشگاه ، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود: بر اساس نظريه هاي علمي تدابيري چون تردد نوبتي خودروها به عنوان يك مسكن و يك شوك كاركردي در نظام حمل و نقل مرتبط با محيط زيست اطلاق مي شود كه براي دوره هاي زماني كوتاه و مشخص با گروه هاي مخاطب محدود اعمال مي شود.

وي با اشاره به معضلات اجتماعي و حقوقي اين طرح گفت: اجراي چنين طرح هايي بدون تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي، مضرات زيادي را به همراه دارد .

اين استاد و محقق دانشگاه اضافه كرد: در صورت اجراي مستمرطرح ، پس از مدتي به دليل افزايش خودروها، تردد نوبتي بايد فراتر از زوج و فرد اجرا شود به طور مثال خودروهاي شماره يك روزهاي اول هر هفته و به همين ترتيب براساس هر روز تردد نوبتي خواهد شد.

وي همچنين بر توقف طرح در ايام تابستان تاكيد كرد و گفت: بر اساس آخرين بر آوردها حدود يك سوم سفرهاي شهروندان تحصيلي است و در فصل تابستان با حذف اين تعداد سفر ، ديگر ضرورتي به اجراي طرح تردد نوبتي خودروها نيست.



