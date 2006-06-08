لطف الله فروزنده: مباني نظري جمعيت ايثارگران در انتخابات خبرگان طراحي شده است

لطف الله فروزنده در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مورد برنامه ريزي و تلاش هاي جمعيت ايثارگران براي حضور در انتخابات شوراها ومجلس خبرگان گفت: در حال حاضر مباني نظري جمعيت حول محور جايگاه خبرگان در قانون اساسي، اختيارات خبرگان و ارتباط آنان با رهبري تدوين شده است.

وي با اعلام اينكه جزواتي توسط جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تهيه شده است و در اين جزوات به سوالات و شبهاتي كه احتمال دارد در مورد خبرگان و جايگاه آنان وجود داشه باشد، پاسخ گفته ايم، تصريح كرد: اين جمعيت با تدوين اين جزوات در صدد روشنگري و برطرف نمودن ابهامات است.

فروزنده در پايان تشكيل ستاد انتخاباتي براي حضور در انتخابات شوراها ومجلس خبرگان در شرايط فعلي را زودهنگام دانست و خاطر نشان كرد: در زمان مقرر ساير برنامه هاي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي را اعلام خواهيم كرد.