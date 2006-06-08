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۱۸ خرداد ۱۳۸۵، ۸:۴۴

لطف الله فروزنده: مباني نظري جمعيت ايثارگران در انتخابات خبرگان طراحي شده است

لطف الله فروزنده: مباني نظري جمعيت ايثارگران در انتخابات خبرگان طراحي شده است

فروزنده قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: مباني نظري اين تشكل براي حضور در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، حول محور جايگاه خبرگان در قانون اساسي، اختيارات خبرگان و ارتباطي كه با رهبري دارند، طراحي شده است.

لطف الله فروزنده در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مورد برنامه ريزي و تلاش هاي  جمعيت ايثارگران  براي حضور در انتخابات شوراها ومجلس خبرگان گفت: در حال حاضر مباني نظري جمعيت  حول محور جايگاه خبرگان در قانون اساسي، اختيارات خبرگان و ارتباط  آنان با رهبري تدوين شده است.

وي با اعلام اينكه جزواتي توسط جمعيت  ايثارگران انقلاب اسلامي  تهيه شده است و در اين جزوات به سوالات و شبهاتي كه احتمال دارد در مورد خبرگان و جايگاه آنان وجود داشه باشد، پاسخ گفته ايم، تصريح كرد: اين جمعيت با تدوين اين جزوات در صدد  روشنگري و برطرف نمودن ابهامات است.

فروزنده در پايان تشكيل ستاد انتخاباتي براي حضور در انتخابات شوراها ومجلس خبرگان در شرايط فعلي را زودهنگام دانست و خاطر نشان كرد: در زمان  مقرر ساير برنامه هاي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي را اعلام خواهيم كرد.

کد مطلب 336642

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