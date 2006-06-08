آمريكا هيچ گونه اطلاعي درباره طرح پيشنهادي غرب به ايران را علني نمي كند/ تعليق غني سازي اورانيوم شرط اساسي هر نوع مذاكره با ايران است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از تحليل خبري نشريه انگليسي ديلي اكسپرس، شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا روز چهارشنبه تاكيد كرد:جمهوري اسلامي بايد غني سازي اورانيوم و آزمايش آن را كاملا به حالت تعليق درآورد و اين امر را شرط اساسي قدرت هاي بزرگ براي مذاكره با جمهوري اسلامي قلمداد كرد.

وي در پاسخ به پرسشي درباره غني سازي گفت: ما به قطعنامه هيئت مديران آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در ماه فوريه سال جاري درباره برنامه اتمي ايران صادر شد و در آن از اين كشور خواسته شده بود تمام فعاليت هاي خود را به حالت تعليق كامل درآورد، اشاره مي كنيم.

بنا به اين گزارش ، وزارت امورخارجه آمريكا بار ديگر تاكيد كرد : هيچ گونه اطلاعي درباره طرح پيشنهادي غرب به حكومت ايران را علني نخواهد كرد.

در گزارش اين نشريه آمده است : در اوج شايعاتي داير بر اينكه در بسته پيشنهادي اروپا به ايران،غني سازي اورانيوم در حدي محدود در خاك ايران مورد پذيرش قرار گرفته، وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد شرط جامعه جهاني به منظور مذاكره با ايران بر سر برنامه هسته اي آن كشور، آن است كه فعاليت هاي غني سازي مادام كه مذاكرات جريان دارد به حالت تعليق كامل درآيد.

كورمك به احتمال موافقت پيشنهاد اروپا با غني سازي اورانيوم در خاك ايران اشاره اي نكرد افزود: تعليق هر نوع فعاليت در ارتباط با غني سازي اورانيوم شرط اساسي هر نوع مذاكره با ايران است و اين چيزي است كه جامعه بين المللي از ايران انجام آن را مي خواهد.

مك كورمك بدون پاسخ به اين سئوال كه آيا خاوير سولانا درباره تنبيهات احتمالي ايران در صورت نپذيرفتن پيشنهاد با مقامات جمهوري اسلامي مذاكره كرده يا نه،گفت:سولانا برداشت كلي از مجموعه پيشنهاد را به اطلاع مقام هاي حكومت ايران رسانده است.

بنا براين گزارش، سخنان مك كورمك در حالي است كه جورج بوش اولين عكس العمل هاي ايران نسبت به پيشنهادهاي 5عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان را "مثبت" ارزيابي كرده است . وي پس از بازديد از يك پاسگاه مرزي در تگزاس به مطبوعات گفت: "به واقع اين يك گام مثبت است."

جورج بوش افزود:من از اقدام خاوير سولانا كه پيام آمريكا، روسيه، چين،بريتانيا، فرانسه و آلمان را به منظور حل و فصل مشكلات به وجود آمده، به مسؤولين ايراني ابلاغ كرده، بسيار قدرداني مي كنم.

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در يك كنفرانس مطبوعاتي از تهران خواست تا ظرف چند هفته آينده پاسخ خود را به صورت علني مشخص كند. اين درحالي است كه خاوير سولانا به كاندوليزا رايس، همتاي آمريكايي خود، اعلام كرده كه مذاكرات با مقامات ايراني بسيار سازنده و مفيد بوده است.



بنا بر اين گزارش ، هنري سوكولسكي مدير مركز آموزشي منع گسترش جنگ افزارهاي كشتار جمعي در واشنگتن درباره مشوق هايي كه غرب به جمهوري اسلامي پيشنهاد كرده، مي گويد: اگر ايران اين پيشنهادها را رد كند، ممكن است با تحريم خريد نفت از سوي غرب روبر شود.

وي در ادامه ادعا مي كند: وابستگي ايران به درآمد نفت براي تامين هزينه هاي دولتي، امروزه از هر زمان بيشتر است و نزديك به 80 درصد بودجه دولت از صادرات نفت تامين، اما هنوز خيلي زود است بتوان گفت جمهوري اسلامي پيشنهاد مشوق ها را مي پذيرد يا رد مي كند.

وي درباره خبر روز گذشته روزنامه واشنگتن پست كه به نقل از ديپلمات ها نوشته بود،آمريكا برخي از تكنولوژي هاي اتمي را در اختيار ايران قرار خواهد داد، اظهارداشت : دقيقا نمي دانيم مشوق ها چيست و رايزني ها ممكن است هفته ها و حتي ماهها به طول انجامد.