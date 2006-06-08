انتقاد ماهاتير محمد از سياستهاي جنگ طلبانه آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه چاينا ديلي،ماهاتير محمد نخست وزيرسابق مالزي روز گذشته در جمع خبرنگاران ، آمريكا را متهم كرد كه جهان را به سوي درگيري بين المللي ديگري كه در آن ممكن است از تسليحات هسته اي استفاده شود ، سوق مي دهد.



وي در انتقادي تند ازغرب خاطر نشان كرد:" اشغال عراق و افغانستان توسط آمريكا و تهديدات واشنگتن عليه ايران به خاطر برنامه هسته ايش به منزله جنگ جهاني چهارم(پس از جنگ عليه تروريسم) است."



نخست وزير سابق مالزي آمريكا را به سبب اشغال عراق به يك طرفدار كشتار دسته جمعي تشبيه كرد و اظهار داشت :"ممكن است اين يك عقيده جنجالي باشد، اما جنگ جهاني چهارم هم اكنون آغاز شده است. اين جنگ از عراق و افغانستان آغاز و به ايران و فراسوي آن كشيده شده است."



وي به خبرنگاران گفت كه "آنچه كه بيشتر دلهره انگيز است، استفاده تسليحات هسته اي در اين جنگ جديد است ".



ماهاتير محمد همچنين تصريح كرد كه وي به تازگي از ايران برگشته است و مطمئن است كه ايرانيها از حق خود براي دستيابي به برنامه هسته اي صلح آميزصرف نظر نخواهند كرد .



اين سياستمدار كهنه كار مالزيايي كه پس از 22 سال صدارت در سال 2003 از قدرت كناره گيري كرد،همچنين خاطر نشان كرد كه تنها راه براي جلوگيري از جنگ انتخاب رهبراني است كه خود را متعهد به حل و فصل مناقشات از طريق مذاكرات كنند نه از طريق قتل و خشونت .

ماهاتير محمد رياست يك سازمان غير دولتي تحت عنوان " بنياد رهبري پردانا " را بر عهده دارد كه قرار است از 20 ماه ژوئن همايش سه روزه اي را برگزار كند . اين همايش از رهبران جهان مي خواهد كه جنگ را غير قانوني و به عنوان يك جرم معرفي كنند .



در اين همايش دنيس هاليدي و هانس ون اسپونك كه هردو به طور جداگانه پستهاي معاونت دبيركل سازمان ملل متحد را برعهده داشتند ، شركت دارند .