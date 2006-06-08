قرارداد هسته اي آمريكا و هند بايد در دو مرحله تصويب شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديا ديلي، اين گروه بانفوذ سياست خارجي آمريكا همچنين از كنگره اين كشور درخواست كرد تا تصويب نهايي پس از آن صورت گيرد كه تضمينهايي را از هند در مورد تلاشهاي آن در جهت منع گسترش سلاحهاي هسته اي دريافت كند.

در گزارش شوراي روابط خارجي آمريكا آمده است كه اين نگرش،روابط دوجانبه مناسب را حفظ مي كند و از طرفي تغييراتي را در استراتژي هسته اي هند تشويق مي كند.

اين گزارش كه توسط اعضاي اين شورا تنظيم شده است مي گويد كه به جاي يك راي عجولانه در مورد اين طرح، كنگره بايد ساختار اساس اين طرح را تصويب كند، اما از تصويب نهايي خودداري كند.

اگر اين طرح تصويب نشود و هند به آزمايش هسته اي خود بازگردد، ممكن است كه يك مسابقه تسليحاتي را در منطقه به راه بيندازد.

قرارداد هسته اي هند و آمريكا جولاي سال گذشته درديداربوش از دهلي نو نهايي شد و اين قرارداد بايد به تصويب كنگره آمريكا برسد.

طبق اين قرداد، آمريكا اجازه مي يابد كه فناوري هسته اي غير نظامي خود را به هند به فروشد.اين اقدام براي اولين بار پس از سه دهه رنجش بين دهلي نو و واشنگتن صورت مي گيرد .

هند به سبب توسعه و آزمايش تسليحات هسته اي و امضا نكردن معاهده ان پي تي از دستيابي به فناوري هسته اي خارجي ممنوع شده است .

كاخ سفيد كه حامي تصويب اين قرارداد هسته اي است؛ پس از اينكه به كنگره فشار آورد تا سريع قانون انرژي هسته اي را تغييردهد با مقاومت اعضاي كنگره روبرو شده است .

برخي از اعضاي كنگره آمريكا مخالف قرارداد هسته اي آمريكا و هند هستند و بر اين باورند كه اين توافق مي تواند اعتبار ان پي تي را زير سؤال ببرد و همين مسئله موقعيت آمريكا را به عنوان داعيه دار حمايت از معاهده منع تكثير سلاح هاي هسته اي دچار تزلزل كند.

برخي از منتقدان نيز مي گويند كه اين قرارداد مي تواند سبب دامن زدن به مسابقه تسليحاتي در منطقه شود .