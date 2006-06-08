نخست وزير ايتاليا تحولات بين المللي را بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي بحرين "بنا"، دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري روسيه با اعلام اين خبر افزود كه پرودي در پاسخ به دعوت "ولاديمير پوتين" رئيس جمهوري روسيه 30خرداد (20ژوئن) وارد مسكو مي شود.



برپايه اين گزارش، انتظار مي رود كه نخست وزير ايتاليا در گفتگو با پوتين درباره آخرين تحولات بين المللي از جمله موضوع هسته اي ايران، اوضاع افغانستان و عراق و فلسطين به بحث وتبادل نظر بپردازد.

روابط بين روسيه و ايتاليا و راههاي تقويت و حمايت از آن از ديگر محورهاي سفر پرودي به روسيه عنوان شده است.



رومانوپرودي در انتخابات عمومي ايتاليا در 20 فروردين از سيلوبرلوسكني رقيب خود پيشي گرفت و نخست وزير جديد اين كشور شد.