اختلاف آمريكا با روسيه، متحدان اروپائي و آژانس در باره مفهوم تعليق غني سازي / پافشاري روسيه و آژانس براي موافقت با ادامه برنامه تحقيقاتي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه «سان» چاپ نيويورك ضمن اعلام اين مطلب به نقل از مقامات آگاه در دولت آمريكا فاش كرد: در حاليكه آمريكا تعليق غني سازي را شامل عدم توليد گاز هگزافلورايد از كيك زرد اورانيوم مي داند، روسيه و آژانس بين المللي انرژي اتمي معتقدند بايد به ايران براي ادامه غني سازي محدود جهت تحقيقات اتمي اجازه داده شود.
در عين حال به گزارش «سان» به نقل از ديپلماتهاي ارشد 6 كشور ، تنها چيزي كه قدرتهاي جهاني بر سر آن توافق كردهاند اين است كه در طول مذاكرات اتمي، گاز هگزافلوريد نبايد به مقياس صنعتي وارد دستگاههاي گريز از مركز تاسيسات اتمي ايران بشود.
روزنامه سان مينويسد: مجادله ميان قدرتها بر سر مفهوم تعليق فعاليت غنيسازي به تصوير يكپارچهاي كه كاندوليزا رايس ، وزير امورخارجه آمريكا ميخواهد از مذاكرات ترسيم كند، خدشه وارد ميسازد. رايس پيش از اين گفته بود ايران بين انزواي بينالمللي يا تعليق غنيسازي يكي را بايد برگزيند. او اضافه كرده بود كه پيشنهاد پيوستن آمريكا به مذاكرات اتمي با ايران، جبهه بينالمللي متحدي عليه ايران ايجاد كرده است. خواسته تعليق تبديل كيك زرد اورانيوم به گاز UF6 يكي از خواستههاي اوليه سه كشور عمده اروپا و مبناي توافق سال 2003 پاريس بود، اما سه ماه پيش روسيه پيشنهاد كرد كه به ايران اجازه داده شود به غنيسازي اورانيوم به طور محدود ادامه دهد و ايران نيز ماه گذشته اعلام كرد كه با غنيسازي گاز هگزافلوريد به مقداري اورانيوم غنيشده مناسب براي استفاده در نيروگاه اتمي دست يافته است.
به گزارش مهر يك مقام دولت آمريكا به اين روزنامه گفته است : پيشنهادي كه از سوي شش قدرت به ايران عرضه شده عمدا مبهم است، هم از نظر مفهوم تعليق و هم از نظر زمانبندي. زيرا معلوم نيست مذاكرات آينده چه وقت بايد انجام شود. گرچه سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا سهشنبه شب رسما اعلام كرده بود كه نتيجه سفر هيات اروپائي به ايران «سازنده و مفيد» بوده است.
بر اين اساس دولت آمريكا به ايران پيشنهاد كرده است در ازاي تعليق غنيسازي اورانيوم، آماده است تحريمهاي بازرگاني را ملغي سازد و دسترسي ايران به تكنولوژي توليد برق اتمي و قطعات يدكي هواپيماهاي مسافربري آمريكائي را امكان پذير سازد.
به اعتقاد روزنامه «سان» گزارش روز سهشنبه روزنامه نيويورك تايمز مبني بر اينكه آمريكا حاضر است تكنولوژي توليد برق اتمي و قطعات هواپيماهاي مسافربري را تنها در ازاي متوقف ساختن چرخش دستگاههاي گريز از مركز در اختيار جمهوري اسلامي قرار دهد، در اين برداشت كه آمريكا از موضع سختگيرانه خود عليه ايران عدول نكرده است، خلل ايجاد كرد.
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