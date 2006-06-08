قيمت بالاي نفت بزرگترين نگراني هشت كشور صنعتي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز،‌ شهر سنت پترزبورگ روسيه طي روزهاي جمعه و شنبه هفته آتي ميزبان رهبران اقتصادي هشت كشور صنعتي (گروه‌8) خواهد بود.

بر اساس اين گزارش،‌ مهمترين مسئله و موضوع مذاكرات رهبران اقتصادي هشت كشور صنعتي جهان تداوم افزايش قيمت انرژي خصوصا نفت است، كه نگراني آنها را نسبت به تاثير بر كاهش رشد اقتصادي كشورهايشان به دنبال داشته است.

كشورهاي انگلستان، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، روسيه، و آمريكا اعضاي هشت كشور صنعتي هستند كه در اجلاس سنت پترزبورگ شركت خواهند كرد. قرار است رهبران اقتصادي هشت كشور صنعتي با ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه نيز ديدار كنند.

علاوه بر مسئله امنيت انرژي كه مبحث اصلي اجلاس گروه هشت خواهد بود، مسائل ديگري همچون مقابله با تامين مالي تروريسم، مبارزه با بيماري‌هاي واگير، بخشش بدهي‌ كشورهاي در حال توسعه، و ارائه داروهاي ارزان‌قيمت به آفريقا نيز در اين اجلاس مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

آلكسي كوردين وزير اقتصاد روسيه در اين زمينه اعلام كرد: مسئله امنيت انرژي در اجلاس هشت كشور صنعتي به طور كامل و جامع مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تنگناي انرژي در سطح جهان كه با جنگ عراق و تنش بين‌المللي درباره پرونده هسته‌اي ايران، تشديد شده است موجب رسيدن بهاي نفت خام به بالاترين سطح دوران تاريخ حيات اين ماده حياتي شده است.

روسيه كه پس از عربستان دومين توليدكننده بزرگ نفت جهان و بزرگترين منبع عرضه گاز طبيعي دنيا محسوب مي‌شود، در پي آن است تا پس از 15 سال از زمان فروپاشي شوروي سابق، مجددا خود را به بزرگترين ابرقدرت انرژي جهان مبدل سازد.

مسئله انرژي همچنين به روسيه امكان داده است تا در شرايطي كه اقتصاد اين كشور از ديگر كشورهاي صنعتي بسيار عقب‌تر است، به جرگه هشت كشور صنعتي جهان بپيوندد.