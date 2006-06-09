معرفي چهره حقيقي اسلام در كشورهاي غربي ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلاميك نيوز، طي ديدار دكتر عبدالله بن عبدالمحسن تركي دبير كل انجمن جهاني مسلمانان با دكتر رامز زاكاي رئيس مركز تمدن و فكر اسلامي آلباني بر اشاعه فرهنگ گفتگو تأكيد كرد.

تركي اظهار داشت: انجمن جهاني مسلمانان به منظور دفاع از اسلام و ارائه چهره واقعي اين دين با كشورهاي اسلامي و غير اسلامي همكاري مي كند تا طي برگزاري همايش، سمينار و يا گفتگو به اهداف خود كه همان ترقي و تحقق آموزه هاي اسلامي است، دست يابد.

دبير كل انجمن جهاني مسلمانان تصريح كرد: بايد فرهنگ گفتگو و احترام به ارزشها و حقوق ديگران آنگونه كه اسلام از بشريت مي خواهد، اجرا و عدالت و صلح بين المللي و جهاني شود.

دكتر رامز زاكاي نيز در اين ديدار گزارشي از فعاليتهاي مركز تمدن و فكر اسلامي آلباني ارائه كرد.

رامز در اين ديدار بر تعميق مفاهيم گفتگو و ارزشهاي آن بر اساس آموزه هاي اسلامي تأكيد كرد.

رامز زاكاي خواستار ادامه همكاري با انجمن جهاني مسلمانان از يك سو و از سوي ديگر خواستار برگزاري همايش و سمينارهاي مشترك با تمركز بر فرهنگ اسلامي در كشورهاي غربي شد.