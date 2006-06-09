  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۲۱

معرفي چهره حقيقي اسلام در كشورهاي غربي ضروري است

معرفي چهره حقيقي اسلام در كشورهاي غربي ضروري است

دبير كل انجمن جهاني مسلمانان طي ديدار با رئيس مركز تمدن و فكر اسلامي آلباني بر ضرورت ارائه چهره واقعي اسلام و تبيين جايگاه اين دين در كشورهاي غربي تأكيد كرد و گفت: بايد فعاليتهاي مسلمانان در كشورهاي غربي در اين راستا ارتقاء يابد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلاميك نيوز، طي ديدار دكتر عبدالله بن عبدالمحسن تركي دبير كل انجمن جهاني مسلمانان با دكتر رامز زاكاي رئيس مركز تمدن و فكر اسلامي آلباني بر اشاعه فرهنگ گفتگو تأكيد كرد.

تركي اظهار داشت: انجمن جهاني مسلمانان به منظور دفاع از اسلام و ارائه چهره واقعي اين دين با كشورهاي اسلامي و غير اسلامي همكاري مي كند تا طي برگزاري همايش، سمينار و يا گفتگو به اهداف خود كه همان ترقي و تحقق آموزه هاي اسلامي است، دست يابد.

دبير كل انجمن جهاني مسلمانان تصريح كرد: بايد فرهنگ گفتگو و احترام به ارزشها و حقوق ديگران آنگونه كه اسلام از بشريت مي خواهد، اجرا و عدالت و صلح بين المللي و جهاني شود.

دكتر رامز زاكاي نيز در اين ديدار گزارشي از فعاليتهاي مركز تمدن و فكر اسلامي آلباني ارائه كرد.

رامز در اين ديدار بر تعميق مفاهيم گفتگو و ارزشهاي آن بر اساس آموزه هاي اسلامي تأكيد كرد.

رامز زاكاي خواستار ادامه همكاري با انجمن جهاني مسلمانان از يك سو و از سوي ديگر خواستار برگزاري همايش و سمينارهاي مشترك با تمركز بر فرهنگ اسلامي در كشورهاي غربي شد.

 

کد مطلب 336669

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها