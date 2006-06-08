اردن و عربستان با طرح هاي يكجانبه رژيم اسرائيل مخالفت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، پايگاه انترنتي خبري "ايلاف" به نقل از منابع نزديك به گفتگوها افزود: ملك عبدالله بن عبدالعزيز و عبدالله دوم دراين ديدارخواستار از سرگيري مذاكرات صلح از سوي اسرائيلي ها و فلسطينيان براساس طرح صلح عربي و طرح صلح موسوم به "نقشه راه" شدند.



طرح صلح عربي مطرح شده در سال 2002 ميلادي بر اساس پيشنهاد پادشاه عربستان شكل گرفت ودر آن بر عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي در مقابل عقب نشيني اين رژيم به مرزهاي اشغالي 1967ميلادي تاكيد شده است.



طرح موسوم به نقشه راه نيز از سوي كميته چهارجانبه خاورميانه متشكل از نمايندگان آمريكا، سازمان ملل متحد، روسيه و اتحاديه اروپا تدوين شده و بر تشكيل كشور مستقل فلسطيني، توقف خشونت ها و برچيدن شهركهاي يهودي تاكيد دارد.

در همين حال، خبرگزاري رسمي اردن "پترا" نيز در گزارشي درباره ديدار سران اردن و عربستان نوشت كه دو طرف راهكارهاي تقويت روابط همكاري دوجانبه و رويدادهاي سياسي جهان عرب و منطقه و در صدر آن اوضاع فلسطين، تحولات عراق و بحران پرونده هسته اي ايران را بررسي كردند.

عبدالله دوم و عبدالله بن عبد العزيز همچنين بر اهميت هماهنگي مواضع و ادامه رايزني درباره مسائل مختلف و چالش هاي فراروي منطقه تاكيد كردند.



دوطرف همچنين از رهبران و جريانهاي فلسطيني خواستند تا همه اختلاف ها و چند دستگي ها را كنار گذاشته و در راستاي تقويت وحدت ملي بكوشند.

سران اردن وعربستان با تاكيد بر ضرورت وحدت فلسطينيان براي رويارويي با چالش هاي فراروي آنها، درباره ادامه محاصره اقتصادي تحميلي ضد فلسطينيان هشدار داده و گفتند كه اين امر به بروز فاجعه انساني منجر مي شود.

دوطرف با بررسي راهكارهاي رساندن كمك هاي اقتصادي به ملت فلسطين براي كاستن از درد و رنج آنها و توانايي آنها براي گذر از شرايط دشوار معيشتي كنوني، بر ضرورت تحرك فوري جامعه بين المللي براي نجات روند صلح و پيشبرد مذاكرات و از سرگيري گفتگوها تاكيدكردند.