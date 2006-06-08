الگو قرار دادن سيره پيامبر (ص) مهمترين هدف سال جاري است

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، استاندار خراسان رضوي در اين جلسه ضمن بيان مطلب فوق افزود: پيامبر اعظم (ص) داراي يك شخصيت جامع و بسيط بوده است كه نياز به شناسايي ايشان در هر زمينه اي احساس مي شود چرا كه شناخت شخصيت پيامبر است كه سيره ايشان را مشخص نموده و دستگاههاي مختلف را نسبت به الگوبرداري از سيره نبوي هدايت مي كند.

محمدي زاده خاطرنشان كرد: دستگاههاي اجرايي استان بايد با شناسايي مخاطبان خود به شكل كاربردي به معرفي شخصيت و سيره پيامبر بپردازند و برنامه هاي خود را هماهنگ با ساير دستگاهها مشخص نمايند تا از هر گونه موازي كاري پرهيز شود.

وي به جايگاه ويژه استان خراسان در كشور اشاره و تصريح كرد : خراسان رضوي با توجه به فضاي فرهنگي و معنوي بايد در اجراي برنامه هاي سال پيامبر اعظم بسيار قوي عمل كند به گونه اي كه نقطه شروع كليه فعاليت هاي فرهنگي امسال در كشور باشد.

محمدي زاده در ادامه افزود : فضاي درون شهري نيز بايد به گونه اي طراحي شود كه تفاوت سال پيامبر را با سالهاي ديگر مشخص سازد و به شهروندان هر روز و در هر حالتي احاديث و ويژگيهاي مثبت رسول اكرم (ص) القاء شود .

وي به شركت جامعه علمي در فعاليتهاي سال پيامبر اعظم تاكيد كرد و اظهار داشت : فعاليت دانشگاهها و مراكز علمي نيازمند توجه ويژه اي مي باشد با توجه به اينكه رسوخ انديشه هاي سكولار امروزه در دانشگاهها احساس مي شود فعاليتهاي فرهنگي و مطابق با دين اسلام در دانشگاهها بايد تقويت گردد .

محمدي زاده تصريح كرد : از آنجا كه اقشار مختلف فرهنگيان , ورزشكاران ، هنرمندان ، دانشگاهيان و جوانان هر كدام از منظر خاص به شخصيت پيامبر (ص) توجه دارند لذا حضور ايشان در تدوين فعاليتهاي مربوط به سال پيامبر اعظم مي تواند كاملا مفيد باشد.