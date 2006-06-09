مقدمات ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان فراهم شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، قوام نوذري در نشست كارگروه توسعه ‏صادرات استان زنجان تاكيد كرد: موقعيت جغرافيائي استان، وجود راه هاي ارتباطي مناسب، ذخاير عظيم معدني و اراضي حاصل خيز كشاورزي چهار عامل عمده اي هستند كه با بهره گيري صحيح از آنها مي توان توسعه استان را محقق نمود.

وي همچنين از ايجاد منطقه ويژه اقتصادي و نمايشگاه بين المللي به عنوان دو زيرساخت مهم در توسعه بخش بازرگاني استان عنوان كرد و گفت: مقدمات ايجاد منطقه ي ويژه اقتصادي در استان فراهم شده و هماهنگي لازم در اينخصوص در سفر رياست محترم جمهوري به عمل آمده است.

استاندار زنجان، وجود امكانات حمل و نقل ريلي، هوائي و جاده را از ديگر مزيت هاي استان زنجان عنوان كرد و افزود: بر اساس اعلام وزارت راه و ترابري تا پايان سال جاري نيز آزاد راه زنجان- تبريز راه‌اندازي مي شود كه قطعاَ اتصال زنجان به آذربايجان شرقي و غربي و در نهايت و همسايگان غربي و اروپا، موفقيت مناسبي را براي استان فراهم مي سازد.

وي گفت: همچنين در جريان سفر رئيس جمهوري، وزارت راه متعهد شده است كه ظرف سه ماه بحث مرز هوائي فرودگاه زنجان و مجوز پروازهاي خارجي را براي اين فرودگاه صادر نمايند.

نوذري تأكيد كرد: به اعتقاد ما ضريب بالاي امنيتي در استان در مقايسه با ساير مناطق كشور، يكي از عمده ترين مزيت هاي اين منطقه است و سرمايه گذاران مي توانند با فراق بال بيشتري در اين استان سرمايه گذاري كنند.

وي با عنوان اين مطلب كه سرمايه گذاري پائين دستي معدن، زمينه خوبي در استان دارد، افزود: ما نبايد معادن استان را در اين حد نگاه داريم و صرفاَ به استخراج و صدور مواد خام اكتفا كنيم. بلكه بايستي وارد پروسه ايجاد ارزش افزوده گرديم.

استاندار زنجان همچنين با اشاره به قابليت هاي ويژه استان زنجان در زمينه كشاورزي، تصريح كرد: در بحث صنايع تبديلي بخش كشاورزي، فرصت مناسبي براي سرمايه گذاري و توليد در استان وجود دارد.