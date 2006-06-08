درخواست لبنان از تركيه براي ميانجيگري ميان بيروت و دمشق

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري رسمي قطر "قانا" روز پنجشنبه نوشت كه سنيوره در جريان ديدار با "رجب طيب اردوغان" نخست وزير تركيه در آنكار از وي خواست تا با توجه به روابط خوب اين كشور با سوريه و لبنان بين آنها براي حل اختلاف ها ميانجيگري كند.

نخست وزير لبنان در اين ديدار روابط دوجانبه و اقتصادي و نيز مسائل منطقه اي به ويژه عراق، لبنان، سوريه ، فلسطين و ايران را بررسي كردند.



برپايه اين گزارش؛ سنيوره به اردوغان گفت: لبناني ها و سوري ها همگي شما را دوست دارند و اميدواريم وظيفه خود را براي حل اختلاف ها بين بيروت و دمشق انجام دهيد.

نخست وزير لبنان همچنين آمادگي كشورش را براي ارايه هر نوع كمكي در راستاي حل و فصل مسئله قبرس ابراز داشت.

نخست وزير تركيه نيز تاكيد كرد: ثبات لبنان براي منطقه و نيز تركيه بسيار مهم است و ما به عنوان تركيه وظيفه خود را براي ثبات منطقه انجام داده و در آينده نيز تلاش هاي خود را تا حد توان براي اين امر مبذول خواهيم داشت.

فواد سنيوره نخست وزير لبنان روز گذشته براي ديدار با مقام هاي تركيه و شركت در مجمع كار عربي - تركي به آنكار سفر كرد.