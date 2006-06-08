مشكلات برخي واگذاري ها در قزوين را رفع مي كنيم / قزوين چهار راه ارتباطي دينمداران و آزادگان است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به استان قزوين، محمود احمدي نژاد پس از فرود بالگرد حامل وي در قزوين، در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه اين استان از لحاظ تقسيمات كشوري استاني جديد التاسيس است، گفت: قزوين با سابقه تاريخي در ساخت تمدن و فرهنگ و دفاع از مرزهاي عقيده و ايمان ملت ايران نقشي اساسي دارد.

رئيس جمهور قزوين را چهارراه ارتباطي عاشقان ولايت، دينمداران و آزادگان دانست و گفت: اين استان زمين هاي حاصلخيز و استعدادهاي انساني فراوان دارد و مسائل مختلف آن پيش از انجام اين سفر مورد بررسي قرار گرفته و فهرست بندي شده است كه در طي اين دو روز نيز از نزديك با تشكيل شوراهاي اداري شهرستان ها و همچنين جلسه هيات دولت بررسي خواهد شد.

احمدي نژاد قزوين را يكي از قطب هاي صنعتي كشور دانست و تصريح كرد: برخي واگذاري ها و عدم انجام تعهدات مشكلاتي را در اين استان ايجاد كرده كه قصد رفع آنها را داريم.

وي خاطر نشان كرد: پيگيري ايجاد اشتغال زودبازده نيز از برنامه هاي كلان دولت است كه در اين استان نيز آن را پيگيري خواهيم كرد.

قرار است تا دقايقي ديگر رئيس جمهور در اجتماع پرشور مردم قزوين درصحن امامزاده حسين در جوار گلزار شهداي قزوين، سخنراني كند.