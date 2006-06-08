  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۱۴

/ طي سال جاري /

6 هزار نفر از مددجويان كميته امداد به مشهد مقدس اعزام مي شوند

6 هزار نفر از مددجويان كميته امداد به مشهد مقدس اعزام مي شوند

معاون فرهنگي كميته امداد امام خميني اعلام كرد: در فصول بهار و پائيز امسال ، در مجموع 6 هزار نفر از مددجويان اين نهاد به حج فقرا و زيارت امام هشتم نائل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، حميد رضا ترقي افزود: طي 21 سال گذشته 125 هزار نفر از مددجويان تحت پوشش كميته امداد كه 35 درصد آنان مرد بوده اند ، به زيارت امام رضا (ع) مشرف شده اند .

وي با بيان اينكه 60 درصد اين افراد براي اولين بار توفيق تشرف يافته اند ، افزود : آموزش و اصلاح نماز ، آموزش و احكام  اوليه ، تقويت باورهاي ديني و معنوي مددجويان را از جمله  اقدامات فرهنگي در حاشيه زيارت امام هشتم اعلام كرد. 

ترقي اظهار داشت : 500 نفر ديگر از مددجويان امداد نيز توسط افراد خير و موسسات نيكوكار توفيق زيارت مرقد مطهر امام هشتم را پيدا كرده اند كه هزينه ميزباني آنان در مشهد به عهده اين افراد خير و نيكوكار بوده است .

وي  خاطرنشان كرد: طي اين چند سال 3 نفر از مددجويان معلول و بيمار تحت پوشش از امام هشتم شفا گرفته اند.

 

کد مطلب 336706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها