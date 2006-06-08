6 هزار نفر از مددجويان كميته امداد به مشهد مقدس اعزام مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، حميد رضا ترقي افزود: طي 21 سال گذشته 125 هزار نفر از مددجويان تحت پوشش كميته امداد كه 35 درصد آنان مرد بوده اند ، به زيارت امام رضا (ع) مشرف شده اند .

وي با بيان اينكه 60 درصد اين افراد براي اولين بار توفيق تشرف يافته اند ، افزود : آموزش و اصلاح نماز ، آموزش و احكام اوليه ، تقويت باورهاي ديني و معنوي مددجويان را از جمله اقدامات فرهنگي در حاشيه زيارت امام هشتم اعلام كرد.

ترقي اظهار داشت : 500 نفر ديگر از مددجويان امداد نيز توسط افراد خير و موسسات نيكوكار توفيق زيارت مرقد مطهر امام هشتم را پيدا كرده اند كه هزينه ميزباني آنان در مشهد به عهده اين افراد خير و نيكوكار بوده است .

وي خاطرنشان كرد: طي اين چند سال 3 نفر از مددجويان معلول و بيمار تحت پوشش از امام هشتم شفا گرفته اند.